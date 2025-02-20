Хоккеисты "Динамо-Алтая" обыграли по буллитам московский "Юнисон"

Матч завершился со счетом 4:3

20 февраля 2025, 15:35, ИА Амител

Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" одержали победу на выезде в Москве.

Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся против ХК "Юнисон-Москва" 19 февраля. Основное время игры и овертайм завершились вничью – 3:3. В серии буллитов точнее стали барнаульцы и победили со счетом 4:3. Успех в Москве позволил динамовцам подняться в турнирной таблице на 17-е место.

Матч 21 февраля барнаульцы вновь проведут на выезде. Соперником алтайских хоккеистов станет московская "Звезда", которая располагается на 15-й строке.