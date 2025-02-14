Хоккеисты "Динамо-Алтая" отправились в выездное турне

Спортсмены сыграют четыре матча в Санкт-Петербурге и Москве

14 февраля 2025, 14:35, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Спортсмены барнаульского ХК "Динамо-Алтай" отправились в выездное турне. Четыре подряд матча в рамках чемпионата ВХЛ команда Дмитрия Пархоменко проведет в Санкт-Петербурге и Москве.

15 февраля хоккеисты в Северной столице встретятся с "Динамо СПб". 17 февраля барнаульцы сыграют со "СКА-Невой". А 19 и 21 февраля "Динамо-Алтай" проведет матчи в Москве против "Юнисона" и "Звезды".

Всего на выезд отправились 27 хоккеистов.

Сейчас "Динамо-Алтай" борется за выход в плей-офф чемпионата ВХЛ. Для этого необходимо занять место не ниже 16-го. Пока барнаульцы на 21-й строке в турнирной таблице. От зоны плей-офф "Динамо-Алтай" отделяют два очка.