Хоккеисты "Динамо-Алтая" обыграли тульский "АКМ"

Команда смогла подняться на три строчки в турнирной таблице

30 октября 2024, 16:14, ИА Амител

Шайбы / Фото: pxhere.com/ru/photo/758482

Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Туле. Матч чемпионата ВХЛ против команды "АКМ" состоялся вечером 29 октября и завершился уверенной победой барнаульцев – 7:3.

К 45-й минуте игры динамовцы забросили в ворота туляков семь безответных шайб. Трижды отличился Виктор Комаров, дубль оформил Александр Когалев. Еще по одному точному броску на свой счет записали Оскар Булавчук и Ю Сато. Только в заключительной десятиминутке встречи хозяева льда сумели отыграть три шайбы, "размочив" ворота Арсения Цыбы.

Победа в Туле позволила барнаульцам переместиться с 26-го на 23-е место. Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет 31 октября в Воскресенске против местного "Химика".