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В сборную России попал воспитанник алтайского футбола

В ноябрьском сборе примет участие 22-летний уроженец Бийска

29 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Jack Monach
Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Jack Monach

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. В ее составе будет играть воспитанник алтайского футбола, сообщает Российский футбольный союз.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав команды на ноябрьский сбор. Всего в списке 39 футболистов, среди которых 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Там же начал заниматься футболом у тренера Сергея Коновалова. После переехал в Барнаул и продолжил тренировки в школе Смертина под руководством Олега Киушкина. Последние годы играет за столичный "Локомотив".

Сбор российской команды начнется 10 ноября в Краснодаре. В его рамках пройдут два товарищеских матча: 15 ноября – в Краснодаре против сборной Брунея, и 19 ноября – в Волгограде против сирийских спортсменов.

Россия Спорт Футбол

Комментарии 5

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Гость

04:27:44 30-10-2024

Успехов, Артём!

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Гость

08:31:47 30-10-2024

А Соболев?

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Гость

23:08:17 30-10-2024

Гость (08:31:47 30-10-2024) А Соболев?... Соболек в бомжатьню подался,лавку полировать

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Гость

08:43:45 30-10-2024

Знаю отца его хорошо. Молодец, поднял пацана!

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Гость

15:26:45 31-10-2024

Соперник больно силён. Будем болеть.

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