В сборную России попал воспитанник алтайского футбола

В ноябрьском сборе примет участие 22-летний уроженец Бийска

29 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Jack Monach

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча. В ее составе будет играть воспитанник алтайского футбола, сообщает Российский футбольный союз.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав команды на ноябрьский сбор. Всего в списке 39 футболистов, среди которых 22-летний полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Карпукас родился в 2002 году в Бийске. Там же начал заниматься футболом у тренера Сергея Коновалова. После переехал в Барнаул и продолжил тренировки в школе Смертина под руководством Олега Киушкина. Последние годы играет за столичный "Локомотив".

Сбор российской команды начнется 10 ноября в Краснодаре. В его рамках пройдут два товарищеских матча: 15 ноября – в Краснодаре против сборной Брунея, и 19 ноября – в Волгограде против сирийских спортсменов.