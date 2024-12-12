Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли у красноярского "Сокола"

Матч завершился со счетом 5:4

12 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях выиграли у красноярского "Сокола". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся вечером 11 декабря на льду красноярской "Платинум Арены" и завершился победой барнаульцев – 5:4.

По ходу игры динамовцы трижды уступали (0:1, 1:2 и 2:4), но каждый раз сравнивали счет, а в концовке второго периода забросили победную шайбу.

Дубль в команде Дмитрия Пархоменко оформил Александр Ремов. Еще по одному точному броску на счету Константина Пархоменко, Даниила Тютчева и Кирилла Маслова.

Трудная победа в Красноярске позволила барнаульцам переместиться в турнирной таблице с 21-й на 19-ю строку.

13 декабря Динамо-Алтай" вновь на выезде встретится с "Норильском", занимающим 11-е место.