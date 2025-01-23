Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли дома команде из Тулы

Барнаульские спортсмены занимают 22-е место из 33 в чемпионате ВХЛ

23 января 2025, 10:30, ИА Амител

Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили на своей площадке. Заключительная игра четырехматчевой домашней серии в рамках чемпионата ВХЛ против тульской команды "Академия Михайлова" состоялась вечером 22 января на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась поражением хозяев – 1:2.

В начале третьего периода динамовцы уступали в счете – 0:2, и за оставшееся время сумели отыграть только одну шайбу. Ее за десять с половиной минут до финальной сирены забросил опытный 30-летний нападающий Александр Ремов.

Ранее подопечные главного тренера Дмитрия Пархоменко в трех домашних матчах выиграли один раз – у "Рязани-ВДВ", и дважды проиграли – воскресенскому "Химику" и нижегородскому "Торпедо-Горькому".

Сейчас в свой второй сезон в чемпионате ВХЛ "Динамо-Алтай" занимает 22-е место из 33 участников турнира.

Впереди у барнаульцев серия из трех выездных матчей. Она начнется в понедельник, 27 января, игрой против "Тамбова". Затем до конца января "Динамо-Алтай" встретится с воронежским "Бураном" и "Ростовом".