Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком

Он поблагодарил команду "Вашингтон" как владельцев арены, где прошел митинг его сторонников

20 января 2025, 11:18, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: John Locher / AP / TASS

Избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время выступления перед сторонниками на митинге в спортивной арене Capital One в Вашингтоне.

Сам объект является домашней площадкой клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Трамп решил поблагодарить их.

"Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?" – сказал американский политик.

Напомним, что Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года и на этой неделе вошел в символическую сборную "Вашингтона" за последние 25 лет. Вместе с ним в нее были включены и другие россияне – защитники Дмитрий Орлов и Сергей Гончар и нападающий Евгений Кузнецов. Сейчас "Вашингтон" возглавляет Столичный дивизион.