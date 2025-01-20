Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком
Он поблагодарил команду "Вашингтон" как владельцев арены, где прошел митинг его сторонников
20 января 2025, 11:18, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время выступления перед сторонниками на митинге в спортивной арене Capital One в Вашингтоне.
Сам объект является домашней площадкой клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Трамп решил поблагодарить их.
"Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин – это великий игрок, не так ли?" – сказал американский политик.
Напомним, что Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года и на этой неделе вошел в символическую сборную "Вашингтона" за последние 25 лет. Вместе с ним в нее были включены и другие россияне – защитники Дмитрий Орлов и Сергей Гончар и нападающий Евгений Кузнецов. Сейчас "Вашингтон" возглавляет Столичный дивизион.
11:38:03 20-01-2025
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11:45:22 20-01-2025
все эти, великие игроки, не имеют к России отношения. если только имя и фамилия русские.
15:31:10 20-01-2025
Гость (11:45:22 20-01-2025) все эти, великие игроки, не имеют к России отношения. если... Завидуйте молча. господин неудачник.
12:09:44 20-01-2025
оспади, вы поглядите, какой здесь исконно-посконный то выкуклился.
все годы, когда сборная РФ занимала призовые места или побеждала, после вылета из НХЛ кто приезжал-то, ась.
не Овечкин ли и все остальные.
15:41:36 20-01-2025
Сейчас опять могут обвинить, что он к России хорошо относится. Его советник за Россию до сих пор сидит