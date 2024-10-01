Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли московской "Звезде"
Матч завершился со счетом 4:1
01 октября 2024, 12:46, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома проиграли лидеру. Матч чемпионата ВХЛ против московской "Звезды" состоялся 30 сентября в барнаульской "Титов-Арене" и завершился поражением хозяев – 1:4.
Причем динамовцы повели в счете уже на второй минуте игры. Ворота москвичей поразил Виктор Комаров. Но до первого перерыва столичные хоккеисты ответили двумя заброшенными шайбами. Во втором периоде "Звезда" забила еще два гола в ворота барнаульцев. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
В итоге матч так и завершился победой "Звезды" со счетом 4:1.
После поражения от москвичей команда Дмитрия Пархоменко занимает 15-е место из 33. "Звезда" по-прежнему лидирует.
Уже завтра, 2 октября, "Динамо-Алтай" вновь сыграет на своем льду. В гости к барнаульцам приедет московский "Юнисон", находящийся на 24-м месте.
14:54:06 01-10-2024
а они у кого-то когда-то выигрывали? фикция и отмыв денег, как по мне
18:02:31 01-10-2024
Гость (14:54:06 01-10-2024) а они у кого-то когда-то выигрывали? фикция и отмыв денег, к... Как по вам так на хоккей