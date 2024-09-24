Хоккеисты "Динамо-Алтая" одержали волевую победу в Самаре

Это уже вторая выездная победа подряд

24 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Хоккейные шайбы / Фото: pxhere.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли матч чемпионата ВХЛ против ЦСК ВВС в Самаре. Соревнования состоялись вечером 23 сентября и завершились победой барнаульцев со счетом 2:1.

После первого периода динамовцы уступали – 0:1. Но во второй двадцатиминутке голы Даниила Тютчева и Сергея Барбашева вывели барнаульцев вперед. За оставшееся время игры счет не изменился, и команда Дмитрия Пархоменко праздновала вторую подряд выездную победу.

До этого, 21 сентября, барнаульцы в Саратове выиграли у "Кристалла" в серии буллитов – 4:3.

После успеха в Самаре динамовцы поднялись на 12-ю строку в турнирной таблице из 33.

В среду, 25 сентября, барнаульцы вновь на выезде сыграют против пензенского "Дизеля", занимающего 18-е место.