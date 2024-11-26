Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли в Набережных Челнах
Положение команды в турнирной таблице не изменилось
26 ноября 2024, 12:45, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили в Набережных Челнах. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Челнов" состоялся поздним вечером 25 ноября.
Основное время игры завершилось вничью – 3:3. Дважды у барнаульцев отличился Даниил Тютчев. Еще один точный бросок записал на свой счет Александр Сорокин. В овертайме счет не изменился и командам пришлось определять победителя в серии буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты "Челнов".
В итоге 3:4 не в пользу барнаульцев.
Несмотря на проигрыш, положение команды Дмитрия Пархоменко в турнирной таблице не изменилось. "Динамо-Алтай" по-прежнему на 19-й строке.
В среду, 27 ноября, барнаульцы в Альметьевске встретятся с местным "Нефтяником", занимающим 21-е место.
15:26:03 26-11-2024
Ну очко то взяли (не пропаганда)
15:32:33 26-11-2024
Ну в принципе есть ещё куда двигаться. Занять место Нефтяника например.
15:53:12 26-11-2024
Позор.