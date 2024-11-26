Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли в Набережных Челнах

Положение команды в турнирной таблице не изменилось

26 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили в Набережных Челнах. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Челнов" состоялся поздним вечером 25 ноября.

Основное время игры завершилось вничью – 3:3. Дважды у барнаульцев отличился Даниил Тютчев. Еще один точный бросок записал на свой счет Александр Сорокин. В овертайме счет не изменился и командам пришлось определять победителя в серии буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты "Челнов".

В итоге 3:4 не в пользу барнаульцев.

Несмотря на проигрыш, положение команды Дмитрия Пархоменко в турнирной таблице не изменилось. "Динамо-Алтай" по-прежнему на 19-й строке.

В среду, 27 ноября, барнаульцы в Альметьевске встретятся с местным "Нефтяником", занимающим 21-е место.