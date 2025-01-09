Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли в Перми

Точными бросками отметились Оскар Булавчук и Данил Тютчев

09 января 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" уступили в Перми. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Молота" состоялся вечером 8 января.

Основное время игры и овертайм не выявили сильнейшего – 2:2. Точными бросками у динамовцев отметились Оскар Булавчук и Данил Тютчев. В серии послематчевых буллитов вперед вышли хоккеисты "Молота".

Таким образом, барнаульцы потерпели поражение со счетом 2:3.

После игры в Перми "Динамо-Алтай" занимает 17-е место в турнирной таблице.

6 января барнаульцы в гостях выиграли у кирово-чепецкой "Олимпии" – 4:3.

10 января "Динамо-Алтай" вновь на выезде встретится с ижевской "Ижсталью".