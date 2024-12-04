Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили на своей площадке

Очередной матч чемпионата ВХЛ завершился со счетом 1:2

04 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Хоккеисты / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Очередной матч чемпионата ВХЛ против ХК "Норильск" состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев в упорной борьбе со счетом 1:2.

Единственную шайбу у динамовцев забросил в ворота северян нападающий Александр Когалев. Он отличился в середине второго периода.

Для барнаульцев это поражение стало четвертым подряд в текущем чемпионате ВХЛ.

Следующий матч "Динамо-Алтай" вновь проведет на домашней площадке в пятницу, 6 декабря, против красноярского "Сокола".