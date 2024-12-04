Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили на своей площадке
Очередной матч чемпионата ВХЛ завершился со счетом 1:2
04 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
Хоккеисты / Фото: Markus Spiske / unsplash.com
Очередной матч чемпионата ВХЛ против ХК "Норильск" состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев в упорной борьбе со счетом 1:2.
Единственную шайбу у динамовцев забросил в ворота северян нападающий Александр Когалев. Он отличился в середине второго периода.
Для барнаульцев это поражение стало четвертым подряд в текущем чемпионате ВХЛ.
Следующий матч "Динамо-Алтай" вновь проведет на домашней площадке в пятницу, 6 декабря, против красноярского "Сокола".
23:11:59 04-12-2024
Неет, такой спорт нам не нужен. (С)
08:37:38 05-12-2024
Нужны деньги на игроков и тренеров будут победы ,а так без бюджета и вертикали спортшкола, мхл.
09:07:54 05-12-2024
Спецом стали сливать вторую половину чемпионата.На плей-офф денег нет.Другим образом не объяснить проигрывать абсолютно выигрышные матчи.