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Хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили на своей площадке

Очередной матч чемпионата ВХЛ завершился со счетом 1:2

04 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Хоккеисты / Фото: Markus Spiske / unsplash.com
Хоккеисты / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Очередной матч чемпионата ВХЛ против ХК "Норильск" состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев в упорной борьбе со счетом 1:2.

Единственную шайбу у динамовцев забросил в ворота северян нападающий Александр Когалев. Он отличился в середине второго периода.

Для барнаульцев это поражение стало четвертым подряд в текущем чемпионате ВХЛ.

Следующий матч "Динамо-Алтай" вновь проведет на домашней площадке в пятницу, 6 декабря, против красноярского "Сокола".

Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

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Хоккей Спорт Динамо-Алтай

Комментарии 3

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Гость

23:11:59 04-12-2024

Неет, такой спорт нам не нужен. (С)

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Антон

08:37:38 05-12-2024

Нужны деньги на игроков и тренеров будут победы ,а так без бюджета и вертикали спортшкола, мхл.

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Гость

09:07:54 05-12-2024

Спецом стали сливать вторую половину чемпионата.На плей-офф денег нет.Другим образом не объяснить проигрывать абсолютно выигрышные матчи.

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