Хоккеисты "Динамо" дважды выиграли в Красноярске

Встречи в Красноярске стали для динамовцев заключительными в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ

30 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Шайбы / Фото: pxhere.com/ru/photo/758482

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дважды выиграли в Красноярске. Контрольные матчи в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ против "Сокола" состоялись на льду красноярской "Платинум Арены" 28 и 29 августа.

Основное время и овертайм первой игры завершились ничейным исходом – 1:1. Единственную шайбу у барнаульцев забросил Виктор Комаров. В серии послематчевых буллитов точнее стали алтайские хоккеисты. Победный буллит записал на свой счет форвард динамовцев Сергей Барбашев. Во второй встрече 29 августа барнаульцы праздновали победу в основное время со счетом 3:2. Заброшенными шайбами в команде Дмитрия Пархоменко отметились Всеволод Путинцев, Даниил Тютчев и Александр Когалев.

После основного времени игры соперники вновь пробивали серию буллитов. Здесь также точнее стали барнаульцы. Решающий бросок на счету того же Тютчева.

Встречи в Красноярске стали для динамовцев заключительными в рамках подготовки к чемпионату ВХЛ. Первый матч турнира "Динамо-Алтай" проведет дома уже 3 сентября. В гости к барнаульцам приедет новокузнецкий "Металлург".