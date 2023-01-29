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Хоккеисты "Динамо" в четвертый раз обыграли "Кристалл"

Матчи против саратовцев стали для алтайской команды заключительными на первом этапе первенства ВХЛ

29 января 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ХК "Динамо-Алтай" завершил домашнюю серию игр с саратовским "Кристаллом" четвёртой победой подряд. Заключительная встреча команд в рамках первенства ВХЛ состоялась сегодня, 29 января, в барнаульской "Титов-Арене" и завершилась со счётом 3:0 в пользу алтайских хоккеистов.

Точными бросками у победителей отметились Андрей Локтев, Данил Фёдоров и Глеб Бандуркин. Ранее, 25, 26 и 28 января, барнаульцы уже трижды обыгрывали "Кристалл" –  5:4, 7:0 и 9:1.

Матчи против саратовцев стали для алтайской команды заключительными на первом этапе первенства ВХЛ. Здесь барнаульцы финишировали на четвёртом месте. Календарь второго этапа турнира станет известен позже.

 

Комментарии 1

  • Здесь барнаульцы финишировали на четвёртом месте. Так команд всего 4 осталось
    30 января, Гость   Ответить
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