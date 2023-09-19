Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду у петербургского "Динамо"

Матч состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев

19 сентября 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Динамо" из Санкт-Петербурга состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев.

Cчет в игре открыли гости из Северной столицы. В середине первого периода шайбу в ворота барнаульцев отправил Павел Елизаров. Однако уже к середине второй двадцатиминутки барнаульцы повели – 2:1. Дубль оформил нападающий Даниил Тютчев. Незадолго до окончания второго периода Никита Сироткин в большинстве увеличил преимущество барнаульцев до двух шайб, а в третьем периоде Никита Миллер установил окончательный счет – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко.

Теперь алтайской команде предстоит четырехматчевая серия выездных игр. 24 сентября "Динамо-Алтай" в Орске сыграет с "Южным Уралом", а 26-го – в Челябинске с "Челметом". Затем 28 сентября барнаульцы в Верхней Пышме встретятся с "Горняком-УГМК", а 30-го в Кургане сыграют с местным "Зауральем". После этого, 5-го и 7-го октября, барнаульцы дома последовательно встретятся с красноярским "Соколом" и "Норильском".