Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду у петербургского "Динамо"
Матч состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев
19 сентября 2023, 22:05, ИА Амител
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Динамо" из Санкт-Петербурга состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев.
Cчет в игре открыли гости из Северной столицы. В середине первого периода шайбу в ворота барнаульцев отправил Павел Елизаров. Однако уже к середине второй двадцатиминутки барнаульцы повели – 2:1. Дубль оформил нападающий Даниил Тютчев. Незадолго до окончания второго периода Никита Сироткин в большинстве увеличил преимущество барнаульцев до двух шайб, а в третьем периоде Никита Миллер установил окончательный счет – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко.
Теперь алтайской команде предстоит четырехматчевая серия выездных игр. 24 сентября "Динамо-Алтай" в Орске сыграет с "Южным Уралом", а 26-го – в Челябинске с "Челметом". Затем 28 сентября барнаульцы в Верхней Пышме встретятся с "Горняком-УГМК", а 30-го в Кургане сыграют с местным "Зауральем". После этого, 5-го и 7-го октября, барнаульцы дома последовательно встретятся с красноярским "Соколом" и "Норильском".
09:26:32 20-09-2023
Жесть! Надрать болотную команду это круто! Видно у Барнаула серьезные парни подобрались, тренер_из шахтерского края хорош!
09:29:22 20-09-2023
А сколько в основном составе было алтайских хоккеистов?
13:03:24 20-09-2023
Витя (09:29:22 20-09-2023) А сколько в основном составе было алтайских хоккеистов?... Матчасть надо знать, зайди на сайт команды и все узнаешь, ...витя...!