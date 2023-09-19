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Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду у петербургского "Динамо"

Матч состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев

19 сентября 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли на своем льду. Очередной матч чемпионата ВХЛ против "Динамо" из Санкт-Петербурга состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился с результатом 4:1 в пользу хозяев.

Cчет в игре открыли гости из Северной столицы. В середине первого периода шайбу в ворота барнаульцев отправил Павел Елизаров. Однако уже к середине второй двадцатиминутки барнаульцы повели – 2:1. Дубль оформил нападающий Даниил Тютчев. Незадолго до окончания второго периода Никита Сироткин в большинстве увеличил преимущество барнаульцев до двух шайб, а в третьем периоде Никита Миллер установил окончательный счет – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко.

Теперь алтайской команде предстоит четырехматчевая серия выездных игр. 24 сентября "Динамо-Алтай" в Орске сыграет с "Южным Уралом", а 26-го – в Челябинске с "Челметом". Затем 28 сентября барнаульцы в Верхней Пышме встретятся с "Горняком-УГМК", а 30-го в Кургане сыграют с местным "Зауральем". После этого, 5-го и 7-го октября, барнаульцы дома последовательно встретятся с красноярским "Соколом" и "Норильском".

Барнаул Хоккей Спорт Хорошие новости Динамо-Алтай

Комментарии 3

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алмаз

09:26:32 20-09-2023

Жесть! Надрать болотную команду это круто! Видно у Барнаула серьезные парни подобрались, тренер_из шахтерского края хорош!

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Витя

09:29:22 20-09-2023

А сколько в основном составе было алтайских хоккеистов?

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Иваныч

13:03:24 20-09-2023

Витя (09:29:22 20-09-2023) А сколько в основном составе было алтайских хоккеистов?... Матчасть надо знать, зайди на сайт команды и все узнаешь, ...витя...!

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