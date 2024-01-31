Холдинг "Алтайлес" не отказался от планов построить комбинат в Кемеровской области
Соглашение о строительстве деревообрабатывающего комбината "Алтайлес" и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали еще в 2022 году
31 января 2024, 10:14, ИА Амител
Холдинг "Алтайлес" намерен в ближайшем будущем "зайти" в Кемеровскую область и построить там копию Павловского ДОКа, то есть деревообрабатывающий комбинат. От этих планов компания не отказывается и намерена реализовать проект. Об этом amic.ru рассказал генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.
"Речь идет о проекте, который начали реализовывать в 2021 году. Тогда мы хотели построить в Кемерово копию Павловского ДОКа. Получили поддержку, претендовали на аренду, договорились о поставках оборудования. Но все оборудование попало под санкции, частично нам деньги вернули, сейчас мы перерабатываем проект по части оборудования. Мы обсуждаем продолжение работ. Там мы хотим тот же самый объект с точки зрения лесного ресурса и объема переработки организовать, как Павловский ДОК", – пояснил Ключников.
При этом расширять свои площади в Алтайском крае компания пока не планирует, отметил гендиректор.
Напомним, что Цивилев и Ключников подписали соглашение о строительстве комбината на 25-м Петербургском экономическом форуме. Работы планируется завершить до 2026 года. В проект инвестируют 2,6 млн рублей. Объем производства составит 250 тысяч кубометров продукции в год, сообщала пресс-служба "Алтайлеса". Аналогом комбината является Павловский ДОК, который стоил 7 млрд рублей и запустился в 2019 году.
10:19:26 31-01-2024
Прощайтесь с лесом соседи
10:46:51 31-01-2024
Гость (10:19:26 31-01-2024) Прощайтесь с лесом соседи... Встречайте кораедов и лесные пожары...
10:42:29 31-01-2024
Там тайга, есть где разгуляться, но проредят знатно. "Всё для человека, всё во имя человека" Даже фамилии известны))
13:28:55 31-01-2024
- "В проект инвестируют 2,6 млн рублей. Объем производства составит 250 тысяч кубометров продукции в год, сообщала пресс-служба "Алтайлеса". Аналогом комбината является Павловский ДОК, который стоил 7 млрд рублей и запустился в 2019 году." ==== 2.6 миллиона и 7 миллиардов, что за ребус?
13:34:55 31-01-2024
...В проект инвестируют 2,6 МЛРД рублей...
16:55:17 31-01-2024
Задрал этот строитель! От скуки на все руки все построил. Только толку мало !
17:09:33 31-01-2024
Ха. В Павловском доке с АВВ-шным оборудованием разбирались-разбирались, кое как разобрались. А теперь откуда возьмётся оборудование? С Алиэкспресса если только.
19:10:23 31-01-2024
Стройка в зеленогорске намечается, а это халявный лес!!!!! Все просто.
21:34:00 31-01-2024
Оставьте тайгу в покое. Займитесь рекультивацией земли после разрезов. Дайте спокойно дышать жителям Кемеровской области. И так все при первой возможности бегут из Кузбасса.
08:07:59 02-02-2024
Опять цевелевым откат в карман. Тайга начнёт гореть.