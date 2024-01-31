Холдинг "Алтайлес" не отказался от планов построить комбинат в Кемеровской области

Соглашение о строительстве деревообрабатывающего комбината "Алтайлес" и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали еще в 2022 году

31 января 2024, 10:14, ИА Амител

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор "Алтайлеса" Иван Ключников / Фото: altailes.com

Холдинг "Алтайлес" намерен в ближайшем будущем "зайти" в Кемеровскую область и построить там копию Павловского ДОКа, то есть деревообрабатывающий комбинат. От этих планов компания не отказывается и намерена реализовать проект. Об этом amic.ru рассказал генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

"Речь идет о проекте, который начали реализовывать в 2021 году. Тогда мы хотели построить в Кемерово копию Павловского ДОКа. Получили поддержку, претендовали на аренду, договорились о поставках оборудования. Но все оборудование попало под санкции, частично нам деньги вернули, сейчас мы перерабатываем проект по части оборудования. Мы обсуждаем продолжение работ. Там мы хотим тот же самый объект с точки зрения лесного ресурса и объема переработки организовать, как Павловский ДОК", – пояснил Ключников.

При этом расширять свои площади в Алтайском крае компания пока не планирует, отметил гендиректор.

Напомним, что Цивилев и Ключников подписали соглашение о строительстве комбината на 25-м Петербургском экономическом форуме. Работы планируется завершить до 2026 года. В проект инвестируют 2,6 млн рублей. Объем производства составит 250 тысяч кубометров продукции в год, сообщала пресс-служба "Алтайлеса". Аналогом комбината является Павловский ДОК, который стоил 7 млрд рублей и запустился в 2019 году.