Холод будет усиливаться. Когда мартовские морозы на Алтае достигнут пика и будет ли тепло
Уже скоро на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки
10 марта 2025, 16:40, ИА Амител
Похолодание, которое пришло в Алтайский край, в ближайшие несколько дней будет только усиливаться и достигнет своего пика 13 марта. По прогнозам синоптиков, в четверг ночью на территории всего региона столбики термометров опустятся до -15...-21 градуса, а в предгорьях – до -26. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"11 и 12 марта в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, днем по югу – мокрый. Местами поднимутся слабые метели. Во вторник ночью будет от -6 до -11 градусов, а по западу – до -16. В среду ночью ожидается -10...-15 градусов, местами до -21. Днем в эти даты будет преимущественно -1...-7 градусов, по западу от -8 до -13. Дно холода мы будем проходить ночью 13 марта", – рассказала синоптик.
В четверг днем осадки прекратятся, а температура начнет повышаться: воздух прогреется до -2...-7 градусов. Ночью 14 марта будет преимущественно -4...-9 градусов, лишь местами -10...-15.
В пятницу днем потеплеет до -2...+4 градусов. На выходных на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки.
"В субботу и воскресенье днем мы прогнозируем от 1 до 6 градусов тепла. А 16 марта в предгорьях будет уже до +8...+10", – сообщила Наталия Кобякова.
17:08:26 10-03-2025
К выходным потеплеет.
19:37:13 10-03-2025
Гость (17:08:26 10-03-2025) К выходным потеплеет. ... К июню точно потеплеет😎
01:56:03 11-03-2025
Сергей (19:37:13 10-03-2025) К июню точно потеплеет😎... Не факт
00:42:21 11-03-2025
пришел марток- надевай 100 порток. фольклор НУЖНО знать
12:14:31 11-03-2025
пост ниочём. для тех, кто погоду смотреть не умеет по интернету
12:46:08 11-03-2025
Лето у нас холодное, зато короткое