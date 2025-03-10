Уже скоро на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки

10 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Алтайский край остается во власти морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Похолодание, которое пришло в Алтайский край, в ближайшие несколько дней будет только усиливаться и достигнет своего пика 13 марта. По прогнозам синоптиков, в четверг ночью на территории всего региона столбики термометров опустятся до -15...-21 градуса, а в предгорьях – до -26. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"11 и 12 марта в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, днем по югу – мокрый. Местами поднимутся слабые метели. Во вторник ночью будет от -6 до -11 градусов, а по западу – до -16. В среду ночью ожидается -10...-15 градусов, местами до -21. Днем в эти даты будет преимущественно -1...-7 градусов, по западу от -8 до -13. Дно холода мы будем проходить ночью 13 марта", – рассказала синоптик.

В четверг днем осадки прекратятся, а температура начнет повышаться: воздух прогреется до -2...-7 градусов. Ночью 14 марта будет преимущественно -4...-9 градусов, лишь местами -10...-15.

В пятницу днем потеплеет до -2...+4 градусов. На выходных на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки.