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Холод будет усиливаться. Когда мартовские морозы на Алтае достигнут пика и будет ли тепло

Уже скоро на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки

10 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Алтайский край остается во власти морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Алтайский край остается во власти морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Похолодание, которое пришло в Алтайский край, в ближайшие несколько дней будет только усиливаться и достигнет своего пика 13 марта. По прогнозам синоптиков, в четверг ночью на территории всего региона столбики термометров опустятся до -15...-21 градуса, а в предгорьях – до -26. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"11 и 12 марта в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег, днем по югу – мокрый. Местами поднимутся слабые метели. Во вторник ночью будет от -6 до -11 градусов, а по западу – до -16. В среду ночью ожидается -10...-15 градусов, местами до -21. Днем в эти даты будет преимущественно -1...-7 градусов, по западу от -8 до -13. Дно холода мы будем проходить ночью 13 марта", – рассказала синоптик.

В четверг днем осадки прекратятся, а температура начнет повышаться: воздух прогреется до -2...-7 градусов. Ночью 14 марта будет преимущественно -4...-9 градусов, лишь местами -10...-15.

В пятницу днем потеплеет до -2...+4 градусов. На выходных на всей территории края столбики термометров покажут положительные отметки.

"В субботу и воскресенье днем мы прогнозируем от 1 до 6 градусов тепла. А 16 марта в предгорьях будет уже до +8...+10", – сообщила Наталия Кобякова.

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Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

17:08:26 10-03-2025

К выходным потеплеет.

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Сергей

19:37:13 10-03-2025

Гость (17:08:26 10-03-2025) К выходным потеплеет. ... К июню точно потеплеет😎

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Musik

01:56:03 11-03-2025

Сергей (19:37:13 10-03-2025) К июню точно потеплеет😎... Не факт

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Гость

00:42:21 11-03-2025

пришел марток- надевай 100 порток. фольклор НУЖНО знать

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Гость

12:14:31 11-03-2025

пост ниочём. для тех, кто погоду смотреть не умеет по интернету

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Гость

12:46:08 11-03-2025

Лето у нас холодное, зато короткое

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