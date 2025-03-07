Когда в Алтайском крае растает снег и вскроются реки?

В этом году высота снежного покрова выше нормы

07 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снег в Алтайском крае начнет таять в конце марта или в начале апреля. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Минувшая зима в Алтайском крае стала одной из самых мягких за последние 50 лет метеонаблюдений. Средняя температура воздуха по региону по итогам сезона составила от 9 до 12 градусов мороза, что на 3–4°С выше нормы.

По данным алтайского ЦГМС, высота снежного покрова превышает норму. При этом толщина льда меньше, чем в прошлом году. Из-за того что почва зимой не слишком промерзла, она сможет быстро впитать талую воду.

Первая волна паводка должна пройти в штатном режиме. По оценкам метеорологов и сотрудников МЧС, в регионе может подтопить около 15 тысяч домов. Вскрытие рек в крае ожидается в третьей декаде марта.

"Пока у нас складываются хорошие условия для прохождения паводка. Конечно, во многом его итоговый сценарий в первую волну будет зависеть от погоды в период снеготаяния", – объяснила Людмила Сырых.

Ранее стало известно, что ранней весны в Алтайском крае в 2025 году ожидать не стоит. Несмотря на то, что средняя температура воздуха по региону по итогам зимнего сезона была выше нормы, снег растает не раньше конца марта – начала апреля.