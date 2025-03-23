Холодную воду вернули в барнаульские частные дома
Специалисты устранили аварию раньше заявленного срока
23 марта 2025, 16:30, ИА Амител
Кран с водой / Фото: unsplash.com / Sasikan Ulevik
В Барнауле на улице Садовой, 67в, устранили повреждение водопровода диаметром 100 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Водоснабжение восстановлено", – заявили в водоканале.
Изначально специалисты обещали устранить повреждение к 20:30, но справились раньше – в 15:35.
На время ремонта холодной воды не было в 21 частном доме по следующим адресам:
- улица Садовая, 48–68,
- улица Садовая, 67в–75.
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