"Прекрасные дети". Глава АКЗС Романенко приехал на последний звонок в Зональный район

В селе Плешково сейчас проходит реконструкция здания школы

24 мая 2024, 17:01, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Глава Алтайского Заксобрания Александр Романенко 24 мая приехал в Зональный район. Спикер парламента побывал на последнем звонке в селе Плешково, а также проверил, как идет реконструкция здания школы. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Торжественную линейку, посвященную последнему звонку, в этом году провели на центральной площади села. Уже четыре года около двухсот детей учатся не в здании школы, а в переоборудованных помещениях сельсовета, детского сада и административном корпусе местного сельхозпредприятия.

Учебное заведение ввели в эксплуатацию около 30 лет назад. В 2020-м там полностью обновили кровлю. А в этом году приступили к капитальному ремонту помещений и фасада. Директор школы Галина Горбатова заверила, что ученики и их родители готовы мириться с временными неудобствами ради того, чтобы зайти в обновленное здание.

В школе уже заменили окна, выполнили работы по цементно-песчаной стяжке пола, сейчас подрядчик проводит демонтаж арматурных каркасов и бетонирование стен второго этажа, устройство основания и послойную трамбовку пола, заделку вертикальных швов. Началась работа по прокладке электропроводки, водопровода и канализации.

Школу должны сдать к новому учебному году, подчеркнул Александр Романенко.

"Школа строилась не так давно, но это происходило хозспособом, были использованы спорные конструктивные решения, поэтому сегодня состояние здания оставляет желать лучшего. Мы посмотрели, как идет ход ремонта. Есть вопросы, которые мы будем в дальнейшем обсуждать, в том числе изменение проекта с учетом усиления несущих конструкций. Следовательно, может быть изменена и стоимость проекта. Коль уж сделали больше половины работ, то обязаны школу сдать к 1 сентября, несмотря на все сложности, которые будут возникать", – отметил Александр Романенко.

"Так совпало, что мне довелось побывать на последнем звонке у ребятишек этой школы. Замечательный коллектив, прекрасные дети. Любые наши дети должны учиться в достойных условиях. Поэтому я уверен, что новый учебный год в Плешковской школе должен начаться в отремонтированном здании", – добавил спикер.

Ранее Александр Романенко на заседании комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге сообщил, что сохранить жизнь на селе можно, если увеличить финансирование данных территорий. Для строительства и ремонта школ и больниц, по его словам, нужно больше целенаправленной государственной поддержки.