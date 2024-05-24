"Следуй за мечтой". Как прошли последние звонки в школах Барнаула
Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни
24 мая 2024, 16:10, ИА Амител
Последний звонок в барнаульской гимназии № 123 / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Сегодня, 24 мая, для выпускников гимназии № 123 прошли торжественные линейки, посвященные окончанию школы. Поздравить их пришли родители, педагоги, представители администрации, депутаты Барнаульской городской Думы и глава администрации Индустриального района Денис Летягин, рассказал корреспондент amic.ru.
"Все поздравляли выпускников с новым этапом и в целом с началом взрослой жизни, а также советовали следовать за мечтой", – отметил наш корреспондент.
Ранее amic.ru показал, как прошел последний звонок в Барнаульском кадетском корпусе: с вальсом и прощанием со знаменем.
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