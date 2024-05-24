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"Следуй за мечтой". Как прошли последние звонки в школах Барнаула

Выпускников поздравляли с началом взрослой жизни

24 мая 2024, 16:10, ИА Амител

Последний звонок в барнаульской гимназии № 123 / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Сегодня, 24 мая, для выпускников гимназии № 123 прошли торжественные линейки, посвященные окончанию школы. Поздравить их пришли родители, педагоги, представители администрации, депутаты Барнаульской городской Думы и глава администрации Индустриального района Денис Летягин, рассказал корреспондент amic.ru.

"Все поздравляли выпускников с новым этапом и в целом с началом взрослой жизни, а также советовали следовать за мечтой", – отметил наш корреспондент.

Ранее amic.ru показал, как прошел последний звонок в Барнаульском кадетском корпусе: с вальсом и прощанием со знаменем.

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Барнаул фоторепортажи последний звонок

Комментарии 3

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Гость

17:09:52 24-05-2024

Не последние, а крайние звонки

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простой

22:09:52 24-05-2024

а потом все собрались на крылечках К/B

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Родитель

11:35:10 25-05-2024

Слабая фотосессия, одни и тех же фотографировали. Грустно

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