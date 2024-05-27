Рассказываем, как работает новый сервис

27 мая 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KD5vP

Водитель. Такси. Перевозки / Фото: freepik

С недавних пор у жителей Барнаула появилась возможность ездить по своим правилам – в городе теперь работает сервис для заказа городских поездок Drivee ("Драйви") О принципе его работы читайте с материале amic.ru.

Что за сервис Drivee?

Drivee – это приложение для городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Пассажир сам указывает стоимость, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Водители могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою.

Водители и пассажиры выбирают друг друга и их выбор может основываться на разных критериях. Все чаще это не только цена поездки, но и рейтинг, причем как водителя, так и пассажира.

В Drivee прозрачная система оценки и формирования рейтинга: чем лучше водитель работает, тем выше его оценки и, соответственно, выше рейтинг. У пассажиров тоже есть рейтинг – их оценивают водители.

Другими словами, в Drivee саморегулируемое сообщество пользователей, где рейтинг зачастую даже важнее цены. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Чем лучше водитель работает – вежлив, спокоен, аккуратен в вождении, пунктуален и предупредителен, – тем выше его оценки, а, следовательно, и рейтинг.

Рейтинг – еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надежных водителей, а водители – бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Заказ конфликтного пассажира с низким рейтингом будут брать крайне неохотно и, скорее всего, ему придется несколько раз повышать цену. Ведь проблемы не нужны никому. А водителей с низким рейтингом сервис отслеживает, и при необходимости блокирует.

Чем выше рейтинг, тем больше заказов у водителя и шире выбор у пассажира. Вот и выходит, что хорошие люди возят хороших людей.

Как происходит выбор и заказ авто?

Drivee работает по принципу прямого торга. Пассажир указывает цену, которую готов заплатить, и ждет откликов водителей. И дальше может выбирать из тех, кто откликнется. Водители тоже вправе выбирать заказы и отзываться только на те, что им интересны по цене или маршруту.

Если в поездке будут дети, габаритный груз, домашнее животное или подъезд к месту подачи неочевиден, в комментариях к заказу можно оставить соответствующий комментарий. Как и о любых других особенностях поездки.

Как обеспечена безопасность?

Все водители проходят проверку. В приложении есть кнопка для быстрого вызова полиции и срочной связи со службой поддержки.

Также можно передать близким геометку, чтобы можно было отслеживать поездку в реальном времени.

Насколько сервис удобен для водителей?

Цена поездок в Drivee получается удобной и пассажиру, он же сам ее назначает, и водителю. Плата за сервис сравнительно небольшая, а деньги водитель получает сразу после поездки.

Своим доходом водители управляют сами: сами решают когда выходить на линию и сколько времени там проводить, сколько выполнять заказов. За активность они могут получать бонусы.

Водители видят точку назначения до принятия заказа и могут не принимать заказы без каких-либо штрафных санкций.

Приложение доступно для скачивания App Store , Google Play и AppGallery (без возрастных ограничений).

ООО "ИН14"

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