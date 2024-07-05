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Хорошим водителям в России предложили выдавать права на 15 лет

Плохим придется менять документ после десяти лет

05 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/333037
Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/333037

В Госдуме предложили выдавать водительские права в России на 15 лет, но не всем. Об этом сообщает Shot.

По задумке авторов инициативы, хорошим водителям, соблюдающим ПДД и не попадающим в аварии, можно продлить срок действия удостоверений. Предполагают, что это позволит людям экономить на пошлинах и не тратить время на получение документов, а значит, замотивирует всех кататься аккуратно. Еще один плюс – снижение нагрузки на госорганы.

Тем, кто будет водить плохо, придется обновлять права раз в десять лет.

Законопроекты Авто законы

Комментарии 3

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Гость

13:53:56 05-07-2024

лучше у пьяни забирайте права сразу пожизненно вместе с авто

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Гость

14:05:08 05-07-2024

хорошая мотивация!

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волк кататься аккуратно

14:14:42 05-07-2024

Мы работаем. а не катаемся

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