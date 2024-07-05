Хорошим водителям в России предложили выдавать права на 15 лет
Плохим придется менять документ после десяти лет
05 июля 2024, 13:45, ИА Амител
Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/333037
В Госдуме предложили выдавать водительские права в России на 15 лет, но не всем. Об этом сообщает Shot.
По задумке авторов инициативы, хорошим водителям, соблюдающим ПДД и не попадающим в аварии, можно продлить срок действия удостоверений. Предполагают, что это позволит людям экономить на пошлинах и не тратить время на получение документов, а значит, замотивирует всех кататься аккуратно. Еще один плюс – снижение нагрузки на госорганы.
Тем, кто будет водить плохо, придется обновлять права раз в десять лет.
13:53:56 05-07-2024
лучше у пьяни забирайте права сразу пожизненно вместе с авто
14:05:08 05-07-2024
хорошая мотивация!
14:14:42 05-07-2024
Мы работаем. а не катаемся