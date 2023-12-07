НОВОСТИПолитика

"Хороший специалист": спикер АКЗС – о назначении Евстигнеева вместо Кувшиновой

Александр Романенко рассказал, что думает о политическом будущем чиновника, который приходится ему зятем

07 декабря 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал назначение начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева на пост представителя губернатора в Алтайском Заксобрании. Свое мнение спикер парламента выразил в ходе интернет-конференции.

"Нормально оцениваю это кадровое решение. На мой взгляд, это хороший специалист, имеющий большой опыт работы", – сообщил Романенко.

Отвечая на вопрос о том, какое политическое будущее может ждать Евстигнеева (который, напомним, приходится ему зятем), председатель парламента сообщил, что "перспективы зависят от него самого".

Напомним, Александр Евстигнеев заступил на новый пост 5 декабря. В должности представителя губернатора в АКЗС он будет работать до конца срока полномочий главы региона: до сентября 2028 года.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вместо Кувшиновой. Новым представителем губернатора в АКЗС стал Александр Евстигнеев

Чиновник будет отстаивать интересы главы региона в парламенте до 2028 года
НОВОСТИПолитика

чиновники отставки и назначения

Комментарии 7

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гость

18:22:02 07-12-2023

типа запас толкательного топлива кончился, дальше сам?

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Витя

18:59:37 07-12-2023

А это не конфликт интересов?

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Гость

20:39:53 07-12-2023

"Я спросил у ясеня, я спросил у тополя ..."

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Гость

20:59:18 07-12-2023

Какой он специалист? Трёх внучек тестю'-спикеру настрогал и не одного внука. Хорошо альфонса пристроили

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Гость

06:20:21 08-12-2023

Династия однако. На завод бы их.

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Гость

13:53:30 08-12-2023

Гость (06:20:21 08-12-2023) Династия однако. На завод бы их.... Не возьмут - там работать надо.

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Гость

09:26:36 08-12-2023

аххахахаха... поржал над нами))

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