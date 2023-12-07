Александр Романенко рассказал, что думает о политическом будущем чиновника, который приходится ему зятем

07 декабря 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал назначение начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева на пост представителя губернатора в Алтайском Заксобрании. Свое мнение спикер парламента выразил в ходе интернет-конференции.

"Нормально оцениваю это кадровое решение. На мой взгляд, это хороший специалист, имеющий большой опыт работы", – сообщил Романенко.

Отвечая на вопрос о том, какое политическое будущее может ждать Евстигнеева (который, напомним, приходится ему зятем), председатель парламента сообщил, что "перспективы зависят от него самого".

Напомним, Александр Евстигнеев заступил на новый пост 5 декабря. В должности представителя губернатора в АКЗС он будет работать до конца срока полномочий главы региона: до сентября 2028 года.