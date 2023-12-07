"Хороший специалист": спикер АКЗС – о назначении Евстигнеева вместо Кувшиновой
Александр Романенко рассказал, что думает о политическом будущем чиновника, который приходится ему зятем
07 декабря 2023, 17:35, ИА Амител
Председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал назначение начальника регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева на пост представителя губернатора в Алтайском Заксобрании. Свое мнение спикер парламента выразил в ходе интернет-конференции.
"Нормально оцениваю это кадровое решение. На мой взгляд, это хороший специалист, имеющий большой опыт работы", – сообщил Романенко.
Отвечая на вопрос о том, какое политическое будущее может ждать Евстигнеева (который, напомним, приходится ему зятем), председатель парламента сообщил, что "перспективы зависят от него самого".
Напомним, Александр Евстигнеев заступил на новый пост 5 декабря. В должности представителя губернатора в АКЗС он будет работать до конца срока полномочий главы региона: до сентября 2028 года.
18:22:02 07-12-2023
типа запас толкательного топлива кончился, дальше сам?
18:59:37 07-12-2023
А это не конфликт интересов?
20:39:53 07-12-2023
"Я спросил у ясеня, я спросил у тополя ..."
20:59:18 07-12-2023
Какой он специалист? Трёх внучек тестю'-спикеру настрогал и не одного внука. Хорошо альфонса пристроили
06:20:21 08-12-2023
Династия однако. На завод бы их.
13:53:30 08-12-2023
Гость (06:20:21 08-12-2023) Династия однако. На завод бы их.... Не возьмут - там работать надо.
09:26:36 08-12-2023
аххахахаха... поржал над нами))