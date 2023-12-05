Чиновник будет отстаивать интересы главы региона в парламенте до 2028 года

05 декабря 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новым представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС официально стал, как и предполагалось, начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Постановление подписал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновник заступил на новый пост 5 декабря. Еще днем ранее он возглавлял краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Обязанности главы ведомства временно будет исполнять заместитель Евстигнеева Елена Абдулаева.

На посту представителя губернатора в АКЗС Евстигнеев будет работать до конца срока полномочий главы региона: до сентября 2028 года.

Что известно об Александре Евстигнееве?

Александру Евстигнееву 38 лет, он родом из Томска. Окончил АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности "социально-культурный сервис и туризм", Алтайскую академию экономики и права по направлению "юриспруденция". Работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами региона, в региональном управлении экономики и инвестиций, управлении по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов.

В 2012-2014 годах возглавлял ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Алтай". В 2014-2018 годах работал замначальника управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, а затем сам возглавил ведомство. Женат, воспитывает трех дочерей. Известно, что его тесть – председатель алтайского парламента Александр Романенко.

Почему в Алтайском крае новый представитель губернатора в АКЗС?

До выборов эту должность занимала Наталья Кувшинова, однако вскоре после победы на выборах Томенко назначил ее сенатором от исполнительной власти.