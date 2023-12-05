Вместо Кувшиновой. Новым представителем губернатора в АКЗС стал Александр Евстигнеев
Чиновник будет отстаивать интересы главы региона в парламенте до 2028 года
05 декабря 2023, 12:50, ИА Амител
Новым представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС официально стал, как и предполагалось, начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Постановление подписал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Чиновник заступил на новый пост 5 декабря. Еще днем ранее он возглавлял краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Обязанности главы ведомства временно будет исполнять заместитель Евстигнеева Елена Абдулаева.
На посту представителя губернатора в АКЗС Евстигнеев будет работать до конца срока полномочий главы региона: до сентября 2028 года.
Что известно об Александре Евстигнееве?
Александру Евстигнееву 38 лет, он родом из Томска. Окончил АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности "социально-культурный сервис и туризм", Алтайскую академию экономики и права по направлению "юриспруденция". Работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами региона, в региональном управлении экономики и инвестиций, управлении по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
В 2012-2014 годах возглавлял ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Алтай". В 2014-2018 годах работал замначальника управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, а затем сам возглавил ведомство. Женат, воспитывает трех дочерей. Известно, что его тесть – председатель алтайского парламента Александр Романенко.
Почему в Алтайском крае новый представитель губернатора в АКЗС?
До выборов эту должность занимала Наталья Кувшинова, однако вскоре после победы на выборах Томенко назначил ее сенатором от исполнительной власти.
13:10:27 05-12-2023
Удачно хлопчик подкрался к бабёшке
13:29:43 05-12-2023
Никаких чудес, никто случайно не появляется, все на своем месте)
14:16:53 05-12-2023
Семейный подряд, а мы тут над семейством Кадырова смеялись.
15:12:03 05-12-2023
Известно, что его тесть – председатель алтайского парламента Александр Романенко. ---- Это все, что нужно знать об этом УСПЕШНОМ человеке)))
19:42:55 05-12-2023
"Окончил АлтГТУ имени И.И. Ползунова по специальности "социально-культурный сервис и туризм"" - этого достаточно!!! В техническом вузе таких спецов готовить - это ШЕДЕВРАЛЬНО!!! Но это уже в прошлом, хотя "спецы" остались.