Аналоги импортной сельхозтехники отечественного производства представили на “Дне сибирского поля”

04 июля 2023, 08:05, ИА Амител LjN8KUXDi

АЗАС на Дне поля / Фото: amic.ru

Производство сельхозтехники в России всегда было на уровне. Но после введения санкций, как говорят эксперты, стало развиваться удвоенными темпами. Это доказывает Алтайский завод автотракторного спецоборудования, презентовав на прошедшем “Дне сибирского поля – 2023” много серьезных технических новинок.

Что производит завод АЗАС?

Компания показала на выставке около 70% ассортимента своей техники. Основа производства – фронтальные погрузчики. На “Дне поля” завод АЗАС презентовал новую модель, созданную полностью из российских комплектующих. Это аналог европейских брендов. Он по качеству не уступает, а где-то и вовсе превосходит зарекомендовавших себя "иностранцев", говорит заместитель коммерческого директора завода АЗАС Артем Бовкуш.

Помимо погрузчиков предприятие выпускает линейку кормозаготовительной техники, грабли-ворошилки, почвофрезы, дисковые бороны, пресс-подборщики, отвалы и щетки, лесозаготовительную технику и тракторы МТЗ Belarus* (АЗАС – официальный дилер Минского тракторного завода).

Среди новинок, выставленных на форуме, также был пресс-подборщик с камерой вальцового типа.

“По итогам выставки могу сказать, что пресс-подборщик точно вошел в ТОП-3 экспонентов на площадке. Гости им очень интересовались”, – отмечает Артем Бовкуш.

Еще завод АЗАС производит крупную технику для больших фермерских хозяйств. В этой категории также была новинка – многофункциональный почвообрабатывающий комплекс. Для создания агрегата тоже использовали европейские технологии. Машина – аналог компании HORSCH Tiger*.

“Этот сегмент для нас новый, но запрос от клиента есть. И еще больший запрос на гарантийное и постгарантийное обслуживание. Клиенту важно, что, когда закончится гарантия, он не останется брошенным”, – говорит Артем Бовкуш.

























АЗАС на Дне поля / Фото: amic.ru

В чем преимущества техники завода АЗАС?

Алтайский завод автотракторного спецоборудования – предприятие полного цикла. Здесь занимаются не просто сборкой комплектующих, а производят практически все детали. Поэтому на них не влияют ни санкции, ни закрытие стран. Техника полностью разрабатывается (здесь есть свое конструкторско-технологическое бюро) и производится в Барнауле.

Представитель компании отмечает, что только 10% материалов в готовой технике – импортные. И те, преимущественно азиатского производства. А с Азией у России хорошие отношения.

Сегодня аграрии беспокоятся из-за того, что не смогут обслуживать имеющуюся западную технику. Ведь периодически возникают проблемы с поставками иностранных комплектующих, запчастей. А ведь в аграрный сезон просто недопустимо, чтобы такая техника простаивала. Предприятие имеет ремонтный цех. Поэтому любые проблемы клиента завод решает максимально оперативно. Срок эксплуатации – не менее 10 лет, а гарантия от производителя действует 12 месяцев.

Артем Бовкуш говорит, что со многими клиентами завод давно поддерживает дружеские отношения, регулярно собирает отзывы о технике и даже вносит изменения, которые просят клиенты. И отзывы очень хорошие, в том числе и на Дне поля, в котором завод АЗАС участвует уже много лет.

"У нас нет задачи единоразово продать. Мы работаем, чтобы производить качественную технику и оказывать полный сервис. Чтобы помогать нашим аграриям работать максимально эффективно", – отмечает Артем Бовкуш.

ООО "АЗАС"

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Отдел закупок: +7-923-658-75-18

E-mail: azas@inbox.ru

Сайт: azas.su * HORSCH Tiger ("Хорш Тайгер"), Belarus ("Беларус").

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