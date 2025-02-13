Молодого человека задержали, когда он забирал у пенсионерки 350 тысяч рублей

13 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Задержание Георгия / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Mash

Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы задержали в Подмосковье, сообщает Mash. По данным издания, молодого человека подозревают в уголовном преступлении – ему уже избрали меру пресечения.

Что известно о задержании племянника Варнавы и в чем его подозревают, – в материале amic.ru.

1 За что задержали племянника Екатерины Варнавы? Парня подозревают в пособничестве мошенникам, сообщил Mash. По данным издания, Георгий (так зовут племянника Варнавы) работал у злоумышленников в качестве курьера. Организованная группа "разводила" доверчивых людей по телефону на крупные суммы денег, убеждая перевести средства "на безопасный счет". Предполагается, что молодой человек был курьером – он забирал наличные деньги у жертв и передавал их мошенникам.

2 Как удалось арестовать молодого человека? Парня поймали с поличным, утверждает Mash. В тот день Георгий встретился в Мытищах с 87-летней пенсионеркой, которую мошенники заранее убедили снять со счетов все деньги и передать им. Только вот в банке, куда пришла пожилая женщина, быстро поняли, что что-то не так. Сотрудники уговорили ее не идти на поводу у мошенников, вызвали полицию, а те взяли ситуацию под контроль. После этого правоохранители уже пристально наблюдали за процессом передачи денег. Георгий получил от женщины 350 тысяч рублей. На выходе из подъезда его и задержали.

3 Что вменяют племяннику Варнавы? Mash утверждает, что родственник телезвезды отработал для злоумышленников восемь заказов. "Успел забрать 230 тысяч в Наро-Фоминске, 1,1 млн и 300 тысяч – в Москве, 620 тысяч – в Видном, 611 тысяч – в Люберцах, 800 тысяч – в Костроме", – пишет Telegram-канал Далее были Мытищи, где Георгий и попался. В суде он рассказал, что всего должен был отработать десять таких заказов и получить за это 85 тысяч рублей.

4 Какую меру пресечения избрали для подозреваемого? Мытищинский суд постановил отправить племянника Варнавы в СИЗО на ближайшие два месяца. Сторона защиты обжаловала приговор – о результатах этой апелляции ничего неизвестно.

5 Что говорит сам молодой человек по поводу подозрений в мошенничестве? Вину Георгий не признает, подчеркивает Mash. Молодой человек утверждал в суде, что не знал ни о каком мошенничестве – просто работал курьером. Он пояснил, что нашел это подработку в одном из Telegram-каналов около месяца назад.