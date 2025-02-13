Хотел заработать. За что арестовали племянника Екатерины Варнавы и что теперь ему грозит?
Молодого человека задержали, когда он забирал у пенсионерки 350 тысяч рублей
13 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Задержание Георгия / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Mash
Племянника звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы задержали в Подмосковье, сообщает Mash. По данным издания, молодого человека подозревают в уголовном преступлении – ему уже избрали меру пресечения.
Что известно о задержании племянника Варнавы и в чем его подозревают, – в материале amic.ru.
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За что задержали племянника Екатерины Варнавы?
Парня подозревают в пособничестве мошенникам, сообщил Mash. По данным издания, Георгий (так зовут племянника Варнавы) работал у злоумышленников в качестве курьера. Организованная группа "разводила" доверчивых людей по телефону на крупные суммы денег, убеждая перевести средства "на безопасный счет".
Предполагается, что молодой человек был курьером – он забирал наличные деньги у жертв и передавал их мошенникам.
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Как удалось арестовать молодого человека?
Парня поймали с поличным, утверждает Mash. В тот день Георгий встретился в Мытищах с 87-летней пенсионеркой, которую мошенники заранее убедили снять со счетов все деньги и передать им.
Только вот в банке, куда пришла пожилая женщина, быстро поняли, что что-то не так. Сотрудники уговорили ее не идти на поводу у мошенников, вызвали полицию, а те взяли ситуацию под контроль.
После этого правоохранители уже пристально наблюдали за процессом передачи денег. Георгий получил от женщины 350 тысяч рублей. На выходе из подъезда его и задержали.
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Что вменяют племяннику Варнавы?
Mash утверждает, что родственник телезвезды отработал для злоумышленников восемь заказов.
"Успел забрать 230 тысяч в Наро-Фоминске, 1,1 млн и 300 тысяч – в Москве, 620 тысяч – в Видном, 611 тысяч – в Люберцах, 800 тысяч – в Костроме", – пишет Telegram-канал.Далее были Мытищи, где Георгий и попался. В суде он рассказал, что всего должен был отработать десять таких заказов и получить за это 85 тысяч рублей.
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Какую меру пресечения избрали для подозреваемого?
Мытищинский суд постановил отправить племянника Варнавы в СИЗО на ближайшие два месяца. Сторона защиты обжаловала приговор – о результатах этой апелляции ничего неизвестно.
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Что говорит сам молодой человек по поводу подозрений в мошенничестве?
Вину Георгий не признает, подчеркивает Mash. Молодой человек утверждал в суде, что не знал ни о каком мошенничестве – просто работал курьером.
Он пояснил, что нашел это подработку в одном из Telegram-каналов около месяца назад.
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Что грозит арестованному племяннику Екатерины Варнавы?
Максимальный срок по статье, по которой возбуждено уголовное дело, составляет шесть лет лишения свободы.
При этом делать какие-либо выводы рано. Для начала обвинению нужно будет доказать, что молодой человек знал о злом умысле своих заказчиков.
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