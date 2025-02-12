Молодому человеку обещали по 1,5% от средств обманутых россиян — 85 тысяч рублей за десять "заказов"

12 февраля 2025, 20:59, ИА Амител

Тюрьма/ Фото: amic.ru

Племянник Екатерины Варнавы, Георгий, был курьером по меньшей мере в восьми эпизодах мошенничества. Как сообщает Telegram-канал Mash, его отправили в СИЗО на два месяца.

На суде молодой человек признался, что ему обещали по 1,5% от полученной от "клиента" суммы. Всего он должен был заработать за десять заказов 85 тысяч рублей, однако выполнил лишь восемь. По словам Георгия, он успел забрать 230 тысяч рублей у жертвы в Наро-Фоминске, 1,1 млн и 300 тысяч – в Москве, 620 тысяч – в Видном, 611 тысяч – в Люберцах и 800 тысяч – в Костроме. Задержали его в Мытищах на последней передаче денег.

При этом молодой человек не признал свою вину. Он заявил, что доставлял посылки и не догадывался о мошенничестве.

Мытищинский суд отправил 19-летнего молодого человека в СИЗО на два месяца. Адвокаты обжаловали арест и попросили отпустить его под подписку о невыезде.