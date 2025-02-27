Хозяин хаски, обглодавших лицо мальчику в Сочи, не кормил их десять дней

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда по неосторожности

27 февраля 2025, 13:54, ИА Амител

Мужчина с собакой / Фото: Telegram-канал Baza

Хозяин хаски, напавших на ребенка в Сочи, около десяти дней не приезжал их кормить. Как сообщает Telegram-канал Baza, животные оголодали, сделали подкоп под забором и покусали мальчика.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Мальчик серьезно пострадал – с тяжелыми травмами лица его экстренно доставили в больницу.

Как сообщает канал, следователи задержали 48-летнего владельца собак. Во время допроса мужчина рассказал, что хаски содержатся на привязи на участке. Обычно он приезжал туда раз в несколько дней, чтобы их покормить. Однако из-за плохой погоды очередной визит откладывался десять дней. По предварительной информации, мужчина является владельцем одного из местных хаски-кемпингов.