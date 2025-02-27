Хозяин хаски, обглодавших лицо мальчику в Сочи, не кормил их десять дней
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда по неосторожности
27 февраля 2025, 13:54, ИА Амител
Хозяин хаски, напавших на ребенка в Сочи, около десяти дней не приезжал их кормить. Как сообщает Telegram-канал Baza, животные оголодали, сделали подкоп под забором и покусали мальчика.
Напомним, инцидент произошел 25 февраля в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Мальчик серьезно пострадал – с тяжелыми травмами лица его экстренно доставили в больницу.
Как сообщает канал, следователи задержали 48-летнего владельца собак. Во время допроса мужчина рассказал, что хаски содержатся на привязи на участке. Обычно он приезжал туда раз в несколько дней, чтобы их покормить. Однако из-за плохой погоды очередной визит откладывался десять дней. По предварительной информации, мужчина является владельцем одного из местных хаски-кемпингов.
"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности"). Следователи предложили Роману подписать контракт и уйти на СВО, но тот пока отказался. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде", – добавила Baza.
14:12:53 27-02-2025
а че соседи то смотрели что его собаки бегают везде -вальнули бы их или можно украсть и перепродать хаски собака дорогая, шкура хаски тоже, мясо хаски даже ценится
14:13:25 27-02-2025
черт бородатый
14:16:07 27-02-2025
Что значит предложили подписать контракт и уйти на СВО? То есть принести пользу во благо государства? Пострадало конкретное лицо, вот в его пользу и должен до конца жизни "трудиться" владелец собак.
14:24:15 27-02-2025
и статья "по неосторожности" сомнительна. по неосторожности это когда: ой, извините. А здесь умысел, и последствия предвидел. Собакам либо голодная смерть, либо кому-то стать их жертвой, что и случилось. Посадить с конфискацией и пожизненным содержанием пострадавшего.
14:30:02 27-02-2025
Хаски ездовые собаки, они всегда рвутся на простор побегать, а не на цепи сидеть месяцами, иначе у них крыша едет. Отсюда и агрессия. Скотина хозяин, нашел кого посадить участок охранять... В итоге опять выходит, что все беды - от человечиков...
15:31:49 27-02-2025
Гость (14:30:02 27-02-2025) Хаски ездовые собаки, они всегда рвутся на простор побегать,... Конечно все беды от вас собачников, только вы в ответе за бездомных собак.
14:35:38 27-02-2025
Бедные хасяки,вот бы этого козла бородатого на цепь и не кормить.
15:02:03 27-02-2025
гость (14:35:38 27-02-2025) Бедные хасяки,вот бы этого козла бородатого на цепь и не кор... Бедный ребёнок и родители его, страдают из-за сволочи.
17:32:56 27-02-2025
Животные здесь по большому счету пострадавшие, это как на цепи не кормить 10 дней, что за живодерство. Мальчика жаль - он жертва тупого владельца собак, наказывать радикально таких
12:31:53 28-02-2025
Хаски, маламуты не могут напасть на человека. Это из области фантастики.