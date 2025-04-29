Хозяйка стаи собак устроила драку на палках в казанском лесу и получила по голове. Видео

Местные жители отмечают, что женщина регулярно провоцирует конфликты

29 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Конфликт между местными жителями произошел на территории Горкинско-Ометьевского леса. Как сообщает InKazan.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной ссоры, в ходе которой оппоненты схватились за палки, стали собаки и поведение одного из горожан.

На кадрах видно, что первой со словесной перепалки на действия переходит владелица питомцев. Она взяла палку и начала ею бить молодого человека. Позднее мужчина взял другую огромную ветку и ударил оппонента – "оружие" сломалось, а женщина упала.

Комментаторы отмечают, что горожанка регулярно приезжает к лесу "с целым багажником псов" и выгуливает их без намордников и поводков. Один из них отметил, что "собачки воспитанные", чего нельзя сказать об их хозяйке – она нередко устраивает конфликты.