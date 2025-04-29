Хозяйка стаи собак устроила драку на палках в казанском лесу и получила по голове. Видео
Местные жители отмечают, что женщина регулярно провоцирует конфликты
29 апреля 2025, 12:15, ИА Амител
Конфликт между местными жителями произошел на территории Горкинско-Ометьевского леса. Как сообщает InKazan.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной ссоры, в ходе которой оппоненты схватились за палки, стали собаки и поведение одного из горожан.
На кадрах видно, что первой со словесной перепалки на действия переходит владелица питомцев. Она взяла палку и начала ею бить молодого человека. Позднее мужчина взял другую огромную ветку и ударил оппонента – "оружие" сломалось, а женщина упала.
Комментаторы отмечают, что горожанка регулярно приезжает к лесу "с целым багажником псов" и выгуливает их без намордников и поводков. Один из них отметил, что "собачки воспитанные", чего нельзя сказать об их хозяйке – она нередко устраивает конфликты.
12:21:13 29-04-2025
Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих питомцев без поводка и намордника выгуливают!
12:50:29 29-04-2025
Гость (12:21:13 29-04-2025) Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих ... Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих на чердаках не закрывали.
13:48:33 29-04-2025
Гость (12:50:29 29-04-2025) Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих... Вы поосторожнее с воображаемым другом :)
13:58:37 29-04-2025
Гость (12:50:29 29-04-2025) Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих... А ваших дибилов кто лупить будет?
15:38:00 29-04-2025
Гость (12:21:13 29-04-2025) Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих ... И любителей ходьбы с палочками...И велосипедистов...Собаки хоть под ногами не путаются...
12:21:26 29-04-2025
красавчик!
вангую, что у инклюзивных общечеловеков, которые любого блоховоза называют "мальчик и девочка" - сейчас начнется диарея.
12:36:27 29-04-2025
Сами хуже собак. Дикари
12:49:15 29-04-2025
Походу парню благодарность надо объявлять, за оказание первой помощи пострадавшей от зоо-психоза.
13:10:53 29-04-2025
Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то тогда и на мышей нужно. А тараканов вообще всех на строгий ошейник.
Я не слышал разговор и непонятно чего женщина махала палкой, но этого дибила явно нужно на несколько лет закрыть.
13:57:35 29-04-2025
Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... Женщины сотни лет боролись за равенство, но в процессе забыли, что можно получить в ответ.
И предлагаю тебе тоже не строить тут рыцаря в доспехах. Времена совсем другие сейчас
15:46:04 29-04-2025
Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т...
таких мужчинок сейчас немало, встанут и кричат "уберите свою собаку"... порой такое увидишь и мысли возникают, что они нетрадиционной ориентации
00:01:56 30-04-2025
Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... дИбил пишется через Е, не кури букварь, читать пробуй. Тебя может лучше закрыть.
07:05:52 30-04-2025
Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... Ему залезли в рот оглоблей-и говорят что он озлоблен.
14:48:45 29-04-2025
Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если мужики бьют женщин и детей палкой, то я бы его "мужиком" не назвал.
16:03:49 29-04-2025
Гость (14:48:45 29-04-2025) Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если ... Во все времена если кто-то ведет себя как скот, то и отношение к нему соответствующее. И да, женщина в праве рассчитывать на соответствующее к себе отношение, но только до той поры, пока она ведет себя как женщина. Но некоторые (и их все больше), искренне считающие что у них индульгенция на любую дичь лишь по причине принадлежности к женскому полу, эти элементарные вещи понимать не желают и тем самым вычеркивают себя из категории женщин. Результат на видео.
00:10:02 30-04-2025
Гость (14:48:45 29-04-2025) Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если ... Женщин и детей соглашусь, не соглашусь что она на него накинулась с палкой, получила палкой. А по вашему если тебя долбит палкой "типа Женщина" надо стоять ждать пока ей надоест или убегать? Убежал бы его бы тут вообще ядом забрызгали что от женщины убежал.
15:05:04 29-04-2025
Гость (13:57:35 29-04-2025) Женщины сотни лет боролись за равенство, но в процессе забыл... Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они мужчины, а некоторые особи - что они люди.
15:59:41 29-04-2025
Гость (15:05:04 29-04-2025) Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они м... Женщины как правило слишком много могут себе позволить лишь потому, что им не прилетает в ответку в силу морали, которую женщины же и насадили в матриархальном по факту обществе для узаконивания своего беспредела.
16:15:55 29-04-2025
Гость (15:05:04 29-04-2025) Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они м... А эта особь на видео не забыла, что она женщина?
15:34:21 29-04-2025
Закон для всех закон и гласит-выгул собак без намордника и поводка запрещен,штраф от 1500 до 3000 рублей и где наши правоохранители с пересчетом собачек на видео и квитанцией за каждую голову.это сразу дисциплинирует нарушителя со сворой
15:47:36 29-04-2025
гость (15:34:21 29-04-2025) Закон для всех закон и гласит-выгул собак без намордника и п...
в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг
17:20:55 29-04-2025
Гость (15:47:36 29-04-2025) в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг... Сочинения в школе надо было писать😊 есть список пород собак, которые должны быть в намордниках в общественных местах. Жаль, что нет списка особей, коорые должны в наручниках гулять и с кляпом во рту)
22:30:07 29-04-2025
Гость (15:47:36 29-04-2025) в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг... Вы отстаете от жизни,по новым правилам,вступившим в силу с 2025 года-Все собаки, особенно потенциально опасные породы, должны выгуливаться на коротком поводке и в наморднике и нет там не каких 15 кг
15:39:57 29-04-2025
По мальчику нары плачут...
08:57:46 30-04-2025
Дюша (15:39:57 29-04-2025) По мальчику нары плачут...... По тебе больничка не плачет?
16:49:16 29-04-2025
Видео внимательно смотрите...Тут мальчик явно в неадеквате. Это называется нанесение тяжких телесных...Всяко должен присесть.
20:16:35 29-04-2025
Дюша (16:49:16 29-04-2025) Видео внимательно смотрите...Тут мальчик явно в неадеквате. ... Вот такие как ты, выхватив за дело, сразу бегут заяву катать.
08:49:09 30-04-2025
Гость (20:16:35 29-04-2025) Вот такие как ты, выхватив за дело, сразу бегут заяву катать... А такие как ты бегут впереди паровоза и не видят, что у тетки НЕТ никакой палки...Это поводок. И урод явно на нее наехал первым. А кто из нас станет жаловаться выясним при встрече...
09:00:04 30-04-2025
Дюша (08:49:09 30-04-2025) А такие как ты бегут впереди паровоза и не видят, что у тетк... Слепенький ?? Такой не гнущийся поводок ни при ударе ни когда она упала как был прямой так и остался.
03:03:02 30-04-2025
Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чьи собаки лучше, итог уничтожение оппонента, так как для них собаки намного лучше людей. В заключении хотелось бы сказать что то позитивное, но на уме только мысль о том, что всё могло бы быть намного хуже, например, если бы они выгуливали крокодилов или верблюдов, ведь для них питомец, какой бы он не был, всегда заранее лучше всех. Берегите себя от любителей диких животных, так как они сами становятся хуже своих питомцев, эту мысль не надо доказывать.
06:09:44 30-04-2025
Гость (03:03:02 30-04-2025) Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чь... Любовь к животным обусловлена тем, что со свистящей флягой, человек не может добиться любви других. А зверушки безотказные, в этом плане. Достаточно посмотреть на одного комментатора, который дома с арбалетами и собаками сидит.
09:01:11 30-04-2025
Гость (03:03:02 30-04-2025) Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чь... Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак...(с)
08:59:10 30-04-2025
И для тех, кто на бронепоезде...Барышня специально вывезла собак подальше от зоофобов. Нет, все равно нашелся урод, которого собаки бесят в любом виде и любом месте. Вы свои претензии выставляйте властям города, которые до сих пор не сделали НИ ОДНОЙ площадки для выгула в шаговой доступности...Им выгоднее еще один человейник там воткнуть...К тому же спонсируется компания по расчеловечинанию сограждан. Вспомните фильмы антиутопии, там режим всегда начинал с запрета держать собак...Потом запрет на детей...На книги, на любые проявления чувств...Этого хотите?
09:05:12 30-04-2025
Дюша (08:59:10 30-04-2025)все равно нашелся урод, которого собаки бесят в любом виде и любом месте.
Тебе надо зрение лечить через задний проход. У мужика в руке поводок и на нем собаченка типа спаниеля.
16:50:17 30-04-2025
Дюша (08:59:10 30-04-2025) И для тех, кто на бронепоезде...Барышня специально вывезла с... а для выгула Дюш, чтобы изолировать их от людей?
17:05:18 30-04-2025
Гость (16:50:17 30-04-2025) а для выгула Дюш, чтобы изолировать их от людей?... Комната с мягким потолком и стенами. И без окошек. Что бы не поранился, если вдруг людей без собаки увидит.
18:22:37 30-04-2025
Давно уже пора запретить торговать "живым товаром" - щенками и котятами! Тогда и разводить не будут, самочкам приводят самцов и насилуют, не дав в себя прийти после предыдущих щенков!