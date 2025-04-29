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Хозяйка стаи собак устроила драку на палках в казанском лесу и получила по голове. Видео

Местные жители отмечают, что женщина регулярно провоцирует конфликты

29 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Конфликт между местными жителями произошел на территории Горкинско-Ометьевского леса. Как сообщает InKazan.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной ссоры, в ходе которой оппоненты схватились за палки, стали собаки и поведение одного из горожан.

На кадрах видно, что первой со словесной перепалки на действия переходит владелица питомцев. Она взяла палку и начала ею бить молодого человека. Позднее мужчина взял другую огромную ветку и ударил оппонента – "оружие" сломалось, а женщина упала.

Комментаторы отмечают, что горожанка регулярно приезжает к лесу "с целым багажником псов" и выгуливает их без намордников и поводков. Один из них отметил, что "собачки воспитанные", чего нельзя сказать об их хозяйке – она нередко устраивает конфликты.

Пособник аферистов / Фото: кадр из видео

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НОВОСТИПроисшествия

Происшествия

Комментарии 37

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Гость

12:21:13 29-04-2025

Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих питомцев без поводка и намордника выгуливают!

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Гость

12:50:29 29-04-2025

Гость (12:21:13 29-04-2025) Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих ... Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих на чердаках не закрывали.

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Гость

13:48:33 29-04-2025

Гость (12:50:29 29-04-2025) Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих... Вы поосторожнее с воображаемым другом :)

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Гость

13:58:37 29-04-2025

Гость (12:50:29 29-04-2025) Вы лучше своих дибилов почаще лупите, чтобы они друзей своих... А ваших дибилов кто лупить будет?

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Дюша

15:38:00 29-04-2025

Гость (12:21:13 29-04-2025) Надо также собачников на лыжне здоровья лупить, когда своих ... И любителей ходьбы с палочками...И велосипедистов...Собаки хоть под ногами не путаются...

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Гость

12:21:26 29-04-2025

красавчик!
вангую, что у инклюзивных общечеловеков, которые любого блоховоза называют "мальчик и девочка" - сейчас начнется диарея.

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Гость

12:36:27 29-04-2025

Сами хуже собак. Дикари

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Гость

12:49:15 29-04-2025

Походу парню благодарность надо объявлять, за оказание первой помощи пострадавшей от зоо-психоза.

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Гость

13:10:53 29-04-2025

Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то тогда и на мышей нужно. А тараканов вообще всех на строгий ошейник.
Я не слышал разговор и непонятно чего женщина махала палкой, но этого дибила явно нужно на несколько лет закрыть.

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Гость

13:57:35 29-04-2025

Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... Женщины сотни лет боролись за равенство, но в процессе забыли, что можно получить в ответ.
И предлагаю тебе тоже не строить тут рыцаря в доспехах. Времена совсем другие сейчас

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Гость

15:46:04 29-04-2025

Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т...
таких мужчинок сейчас немало, встанут и кричат "уберите свою собаку"... порой такое увидишь и мысли возникают, что они нетрадиционной ориентации

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гость

00:01:56 30-04-2025

Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... дИбил пишется через Е, не кури букварь, читать пробуй. Тебя может лучше закрыть.

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Гость

07:05:52 30-04-2025

Гость (13:10:53 29-04-2025) Посмотрел видео, если на этих собак надевать намордник, то т... Ему залезли в рот оглоблей-и говорят что он озлоблен.

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Гость

14:48:45 29-04-2025

Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если мужики бьют женщин и детей палкой, то я бы его "мужиком" не назвал.

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Гость

16:03:49 29-04-2025

Гость (14:48:45 29-04-2025) Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если ... Во все времена если кто-то ведет себя как скот, то и отношение к нему соответствующее. И да, женщина в праве рассчитывать на соответствующее к себе отношение, но только до той поры, пока она ведет себя как женщина. Но некоторые (и их все больше), искренне считающие что у них индульгенция на любую дичь лишь по причине принадлежности к женскому полу, эти элементарные вещи понимать не желают и тем самым вычеркивают себя из категории женщин. Результат на видео.

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гость

00:10:02 30-04-2025

Гость (14:48:45 29-04-2025) Времена всегда одинаковые, в эти времена живут люди. А если ... Женщин и детей соглашусь, не соглашусь что она на него накинулась с палкой, получила палкой. А по вашему если тебя долбит палкой "типа Женщина" надо стоять ждать пока ей надоест или убегать? Убежал бы его бы тут вообще ядом забрызгали что от женщины убежал.

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Гость

15:05:04 29-04-2025

Гость (13:57:35 29-04-2025) Женщины сотни лет боролись за равенство, но в процессе забыл... Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они мужчины, а некоторые особи - что они люди.

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Гость

15:59:41 29-04-2025

Гость (15:05:04 29-04-2025) Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они м... Женщины как правило слишком много могут себе позволить лишь потому, что им не прилетает в ответку в силу морали, которую женщины же и насадили в матриархальном по факту обществе для узаконивания своего беспредела.

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Гость

16:15:55 29-04-2025

Гость (15:05:04 29-04-2025) Это некоторые мужчины за последние 20 лет ззабыли, что они м... А эта особь на видео не забыла, что она женщина?

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гость

15:34:21 29-04-2025

Закон для всех закон и гласит-выгул собак без намордника и поводка запрещен,штраф от 1500 до 3000 рублей и где наши правоохранители с пересчетом собачек на видео и квитанцией за каждую голову.это сразу дисциплинирует нарушителя со сворой

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Гость

15:47:36 29-04-2025

гость (15:34:21 29-04-2025) Закон для всех закон и гласит-выгул собак без намордника и п...
в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг

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Гость

17:20:55 29-04-2025

Гость (15:47:36 29-04-2025) в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг... Сочинения в школе надо было писать😊 есть список пород собак, которые должны быть в намордниках в общественных местах. Жаль, что нет списка особей, коорые должны в наручниках гулять и с кляпом во рту)

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гость

22:30:07 29-04-2025

Гость (15:47:36 29-04-2025) в наморднике обязаны выгуливать собак весом свыше 15 кг... Вы отстаете от жизни,по новым правилам,вступившим в силу с 2025 года-Все собаки, особенно потенциально опасные породы, должны выгуливаться на коротком поводке и в наморднике и нет там не каких 15 кг

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Дюша

15:39:57 29-04-2025

По мальчику нары плачут...

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Гость

08:57:46 30-04-2025

Дюша (15:39:57 29-04-2025) По мальчику нары плачут...... По тебе больничка не плачет?

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Дюша

16:49:16 29-04-2025

Видео внимательно смотрите...Тут мальчик явно в неадеквате. Это называется нанесение тяжких телесных...Всяко должен присесть.

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Гость

20:16:35 29-04-2025

Дюша (16:49:16 29-04-2025) Видео внимательно смотрите...Тут мальчик явно в неадеквате. ... Вот такие как ты, выхватив за дело, сразу бегут заяву катать.

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Дюша

08:49:09 30-04-2025

Гость (20:16:35 29-04-2025) Вот такие как ты, выхватив за дело, сразу бегут заяву катать... А такие как ты бегут впереди паровоза и не видят, что у тетки НЕТ никакой палки...Это поводок. И урод явно на нее наехал первым. А кто из нас станет жаловаться выясним при встрече...

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гость

09:00:04 30-04-2025

Дюша (08:49:09 30-04-2025) А такие как ты бегут впереди паровоза и не видят, что у тетк... Слепенький ?? Такой не гнущийся поводок ни при ударе ни когда она упала как был прямой так и остался.

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Гость

03:03:02 30-04-2025

Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чьи собаки лучше, итог уничтожение оппонента, так как для них собаки намного лучше людей. В заключении хотелось бы сказать что то позитивное, но на уме только мысль о том, что всё могло бы быть намного хуже, например, если бы они выгуливали крокодилов или верблюдов, ведь для них питомец, какой бы он не был, всегда заранее лучше всех. Берегите себя от любителей диких животных, так как они сами становятся хуже своих питомцев, эту мысль не надо доказывать.

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Гость

06:09:44 30-04-2025

Гость (03:03:02 30-04-2025) Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чь... Любовь к животным обусловлена тем, что со свистящей флягой, человек не может добиться любви других. А зверушки безотказные, в этом плане. Достаточно посмотреть на одного комментатора, который дома с арбалетами и собаками сидит.

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Дюша

09:01:11 30-04-2025

Гость (03:03:02 30-04-2025) Подвожу итог, встретились два собачника и не договорились чь... Чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак...(с)

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Дюша

08:59:10 30-04-2025

И для тех, кто на бронепоезде...Барышня специально вывезла собак подальше от зоофобов. Нет, все равно нашелся урод, которого собаки бесят в любом виде и любом месте. Вы свои претензии выставляйте властям города, которые до сих пор не сделали НИ ОДНОЙ площадки для выгула в шаговой доступности...Им выгоднее еще один человейник там воткнуть...К тому же спонсируется компания по расчеловечинанию сограждан. Вспомните фильмы антиутопии, там режим всегда начинал с запрета держать собак...Потом запрет на детей...На книги, на любые проявления чувств...Этого хотите?

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Гость

09:05:12 30-04-2025

Дюша (08:59:10 30-04-2025)все равно нашелся урод, которого собаки бесят в любом виде и любом месте.
Тебе надо зрение лечить через задний проход. У мужика в руке поводок и на нем собаченка типа спаниеля.

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Гость

16:50:17 30-04-2025

Дюша (08:59:10 30-04-2025) И для тех, кто на бронепоезде...Барышня специально вывезла с... а для выгула Дюш, чтобы изолировать их от людей?

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Гость

17:05:18 30-04-2025

Гость (16:50:17 30-04-2025) а для выгула Дюш, чтобы изолировать их от людей?... Комната с мягким потолком и стенами. И без окошек. Что бы не поранился, если вдруг людей без собаки увидит.

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Маргарита

18:22:37 30-04-2025

Давно уже пора запретить торговать "живым товаром" - щенками и котятами! Тогда и разводить не будут, самочкам приводят самцов и насилуют, не дав в себя прийти после предыдущих щенков!

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