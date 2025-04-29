На Алтае ранее судимый парень помог мошенникам обмануть 90-летнюю женщину

Он забрал деньги и перевел на банковский счет куратора, оставив себе 10%

29 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний житель Калманского района, который в течение нескольких месяцев помогал мошенникам обманывать пожилых людей, сообщает региональное МВД.

"С февраля 2025 года молодой человек помогал аферистам похищать сбережения у пенсионеров, обманутых по схеме "ваш родственник попал в ДТП". От него требовалось забирать деньги, а затем переводить их на банковские счета куратора, оставляя себе 10% в качестве вознаграждения", – рассказали в ведомстве.

Среди обманутых оказались 90-летняя жительница Заринска, лишившаяся 450 тысяч рублей, и двое 85-летних пенсионеров из Барнаула, отдавших в общей сумме около 250 тысяч рублей.

Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. На данный момент он находится под стражей.

Ранее 19-летний житель Барнаула помог мошенникам "обчистить" 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома.