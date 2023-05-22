В Барнауле покусанный бездомной собакой ребёнок получит компенсацию
Нападение произошло на детской площадке
22 мая 2023, 13:01, ИА Амител
В Алтайском крае суд обязал власти города выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда из-за укуса собаки, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в Барнауле на детской площадке во дворе одного из домов. Бродячая собака накинулась на ребёнка и прокусила ему ладонь.
"Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей", – говорится в сообщении.
Компенсацию должен выплатить комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в обязанности которого входит контроль за безнадзорными животными.
Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.
13:10:11 22-05-2023
Для комитета по благоустройству 20тыр - фантастические деньги! С такими штрафами они и дальше ничего делать не будут. Штраф должен быть не только на организацию (с наших налогов), но и персонально на руководителя (Гармата). Пусть хоть что-нибудь полезное сделает для родного города, а не отписками занимается, как обычно...
13:22:13 22-05-2023
Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и порядок быстрее наведут, а то прохода нет от диких собак
14:02:37 22-05-2023
Гость (13:22:13 22-05-2023) Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и по... Это выплаты не за счёт администраций. Это выплаты за счёт барнаульцев и барнаулок и зоофилов тоже...
21:57:06 22-05-2023
Гость (13:22:13 22-05-2023) Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и по... А я хожу спокойно. Собаки знают, га кого нападать.