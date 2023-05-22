В Барнауле покусанный бездомной собакой ребёнок получит компенсацию

Нападение произошло на детской площадке

22 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд обязал власти города выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда из-за укуса собаки, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Барнауле на детской площадке во дворе одного из домов. Бродячая собака накинулась на ребёнка и прокусила ему ладонь.

"Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Компенсацию должен выплатить комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в обязанности которого входит контроль за безнадзорными животными.

Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.