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В Барнауле покусанный бездомной собакой ребёнок получит компенсацию

Нападение произошло на детской площадке

22 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Бродячий пёс / Фото: amic.ru
Бродячий пёс / Фото: amic.ru

В Алтайском крае суд обязал власти города выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда из-за укуса собаки, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в Барнауле на детской площадке во дворе одного из домов. Бродячая собака накинулась на ребёнка и прокусила ему ладонь.

"Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Компенсацию должен выплатить комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, в обязанности которого входит контроль за безнадзорными животными.

Ранее в Бийске чиновников обязали выплатить девочке 80 тысяч рублей за нападение бездомной собаки.

Барнаул Собаки Нападения на людей

Комментарии 4

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Гость

13:10:11 22-05-2023

Для комитета по благоустройству 20тыр - фантастические деньги! С такими штрафами они и дальше ничего делать не будут. Штраф должен быть не только на организацию (с наших налогов), но и персонально на руководителя (Гармата). Пусть хоть что-нибудь полезное сделает для родного города, а не отписками занимается, как обычно...

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Гость

13:22:13 22-05-2023

Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и порядок быстрее наведут, а то прохода нет от диких собак

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Гость

14:02:37 22-05-2023

Гость (13:22:13 22-05-2023) Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и по... Это выплаты не за счёт администраций. Это выплаты за счёт барнаульцев и барнаулок и зоофилов тоже...

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Гость

21:57:06 22-05-2023

Гость (13:22:13 22-05-2023) Надо побольше таких выплат за счёт администраций, тогда и по... А я хожу спокойно. Собаки знают, га кого нападать.

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