Плюс 23% к выработке. Алтайская компания подвела первые итоги участия в нацпроекте

ООО "РУФ-2" уже полгода оптимизирует производство в рамках нацпроекта "Производительность труда"

10 августа 2023, 15:28, ИА Амител

Компания "РУФ-2" / Фото: ackr22.ru

Хороших результатов по сокращению времени протекания процесса и увеличению выработки сотрудников добились в поспелихинском ООО "РУФ-2" после шести месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда".

Предприятие производит и реализует сельскохозяйственную технику на колесном ходу: многофункциональные полуприцепы, разбрасыватели органических удобрений и другое. В качестве пилотного потока для оптимизации выбрали процесс производства многофункционального полуприцепа "Алтай-Агро".

Успехами поделился руководитель проектного офиса Дмитрий Иванов:

на 34% сократили время протекания процесса производства многофункционального полуприцепа "Алтай-Агро";

на 23% увеличили выработку сотрудников;

на 25% сократили запасы незавершенного производства в потоке.

Дмитрий Иванов также отметил физические изменения на производстве, реконструкцию здания, разработку и установку кондукторов для экономии времени производства, а также реализацию складских запасов и рабочих мест по системе 5С. В следующие два с половиной года предприятие продолжит тиражировать и улучшать полученный опыт на других производственных потоках предприятия согласно плану и методологии нацпроекта. Представил присутствующим план дальнейшего развития и рассказал об имеющихся ресурсах для его реализации и о развитии предприятия директор ООО "РУФ-2" Артур Кильтау. А также наградил особо активных сотрудников, участвующих в улучшениях.

"Наша сила в коллективе. Без вашей помощи ничего никогда не получится. Спасибо за ваш вклад в наше общее развитие", – сказал он.

Отчет о работе прошел при участии представителей Регионального центра компетенций (РЦК), Минэкономразвития Алтайского края и главы администрации Поспелихинского района Игоря Башмакова. Гости отметили изменения не только на производстве, но и заинтересованность сотрудников и руководителей предприятия в улучшениях.

Глава администрации Игорь Башмаков рассказал об особой роли "РУФ-2" для района как крупного работодателя и пример для бизнесменов по локализации производства в сельской местности. Он выразил уверенность, что это далеко не последнее предприятие, вошедшее в нацпроект из района.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.