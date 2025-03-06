Хозяйство сложное. Галина Буевич о том, чем занимаются депутаты гордумы после выборов

Галина Буевич о зарплатах депутатов и законах, которые они принимают

06 марта 2025, 09:45, ИА Амител

О русских женщинах слагают легенды: и умные, и красивые, и коня на скаку остановят, и мудрым советом помогут. В преддверии 8 Марта в студии "Переговорки" на amic.ru как раз такая гостья – председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Хозяйство у нее сложное: в городской думе представители пяти политических партий, у каждой – свои интересы. Узнали, как председателю удается сохранять порядок и взаимодействовать со всеми депутатами. Поговорили о зарплатах парламентариев и законах, которые они принимают. Узнали, почему о народных избранниках почти ничего не слышно, после того как закончились выборы. А еще Галина Буевич рассказала, что и кто помогает ей восстановить силы после трудных будней.

Кто в "Переговорке"



Галина Буевич – председатель Барнаульской городской Думы.



Родилась 9 августа 1960 года в с. Завьялово Алтайского края.

В 1981 году окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "Библиотековедение и библиография". В 1987 году поступила в аспирантуру Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН города Новосибирска. В 2003-м получила диплом кандидата педагогических наук, а в 2005-м – аттестат доцента.

С 2015 по январь 2023 года занимала должность ректора ФГБОУ ВО "Алтайский государственный институт культуры".

В настоящее время – председатель Барнаульской городской Думы на постоянной основе.01:05 "Хозяйство сложное". Как сохранять порядок в городской думе, если в ней пять фракций пяти политических партий.

02:53 Почему депутатов "видно и слышно" только в период выборов. "Это закономерно", – отвечает Галина Буевич и объясняет почему. А еще рассказывает, чем занимаются народные избранники после выборов.

06:39 О том, как узнать, какой депутат относится к вашему округу?

07:16 Пишут ли депутаты БГД законы?

07:43 "У вас ощущение, что мы все гладко принимаем? Я рада". О том, бывают ли жаркие дискуссии среди народных избранников городской думы.

09:50 О популизме и громких политических заявлениях депутатов.

10:26 "Нам правда есть о чем рассказать". О медийной открытости Барнаульской городской Думы.

11:29 Самые важные законы, которые приняли депутаты БГД, и над чем они работают сейчас.

12:19 А правда ли, что все народные избранники много зарабатывают? Сколько из них на самом деле получают зарплату депутата?

13:26 Какими качествами должен обладать хороший политик и депутат? А мудрый руководитель?

15:02 Есть ли разница – руководить творческими людьми и депутатами?

16:46 Галина Буевич вспоминает свой первый день в статусе председателя Барнаульской городской Думы.

21:22 Как удается соблюсти баланс между семьей и работой?

22:32 Что помогает Галине Буевич восполнить силы?

23:43 О людях, которые дарят энергию.