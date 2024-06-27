HR назвал главные причины выгорания

Он также дал советы по тому, как его избежать

27 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Стресс / Фото: pxhere.com/ru/photo/700451

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян рассказал о причинах выгорания и о том, как с ним бороться. Его слова передает news.ru.

Чтобы избежать выгорания, важно вовремя уходить домой, не перерабатывать и отвлекаться от рабочего процесса. Кроме того, полезно отказаться от работы во время болезни.

Найти хобби и совместить его с основной работой тоже поможет избежать выгорания.

Человек будет испытывать психологический дискомфорт, если занимаемая им должность не соответствует его жизненным ценностям.

Важно получать обратную связь от руководства, чтобы избежать выгорания.