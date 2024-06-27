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HR назвал главные причины выгорания

Он также дал советы по тому, как его избежать

27 июня 2024, 17:31, ИА Амител

Стресс / Фото: pxhere.com/ru/photo/700451
Стресс / Фото: pxhere.com/ru/photo/700451

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян рассказал о причинах выгорания и о том, как с ним бороться. Его слова передает news.ru.

Чтобы избежать выгорания, важно вовремя уходить домой, не перерабатывать и отвлекаться от рабочего процесса. Кроме того, полезно отказаться от работы во время болезни.

Найти хобби и совместить его с основной работой тоже поможет избежать выгорания.

Человек будет испытывать психологический дискомфорт, если занимаемая им должность не соответствует его жизненным ценностям.

Важно получать обратную связь от руководства, чтобы избежать выгорания.

Работа

Комментарии 1

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Александр

21:33:38 27-06-2024

Зарплату регулярно повышайте персоналу и будет вам мотивированный коллектив. А не ищите выходы в геймификации и прочей профонации. Люди в РФ на сегодняшней зарплате не живут, а выживают и это ключевое! Когда человеку купить покушать не на что, у него не до хобби и не до отдыха. Он думает о выживании в первую очередь, а вы это подменяя суть и понятие, выгоранием называете!

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