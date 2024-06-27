HR назвал главные причины выгорания
Он также дал советы по тому, как его избежать
27 июня 2024, 17:31, ИА Амител
Стресс / Фото: pxhere.com/ru/photo/700451
Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян рассказал о причинах выгорания и о том, как с ним бороться. Его слова передает news.ru.
Чтобы избежать выгорания, важно вовремя уходить домой, не перерабатывать и отвлекаться от рабочего процесса. Кроме того, полезно отказаться от работы во время болезни.
Найти хобби и совместить его с основной работой тоже поможет избежать выгорания.
Человек будет испытывать психологический дискомфорт, если занимаемая им должность не соответствует его жизненным ценностям.
Важно получать обратную связь от руководства, чтобы избежать выгорания.
21:33:38 27-06-2024
Зарплату регулярно повышайте персоналу и будет вам мотивированный коллектив. А не ищите выходы в геймификации и прочей профонации. Люди в РФ на сегодняшней зарплате не живут, а выживают и это ключевое! Когда человеку купить покушать не на что, у него не до хобби и не до отдыха. Он думает о выживании в первую очередь, а вы это подменяя суть и понятие, выгоранием называете!