Храм ремонтируют в Нагорном парке Барнаула
Рабочие демонтируют крыльцо
26 августа 2023, 16:35, ИА Амител
В Нагорном парке Барнаула ремонтируют храм Иоанна Предтечи, передает корреспондент amic.ru.
На опубликованных кадрах видно, что рабочие демонтировали облицовку крыльца, а также убрали часть старых кирпичей и разобрали ступеньки.
На прошлой неделе в мэрии Барнаула сообщали, что в парке отреставрируют этот мемориальный комплекс. Мэр Вячеслав Франк тогда предложил представителям Барнаульской Епархии, архитектурного и художественного сообщества внести предложения, чтобы вынести их на общественное обсуждение горожанам.
Напомним, изначально в этом месте каменная церковь с колокольней была построена в 1857 году, однако 1930-х годах ее снесли. Примерно на том же месте в конце 2013 года началось восстановление храма, а в 2017-м его открыли.
02:15:59 27-08-2023
А че ее ремонтировать,недавно построили?
09:59:22 27-08-2023
Гость (02:15:59 27-08-2023) А че ее ремонтировать,недавно построили?... Вероятно, кто-то устроил полный шундец. И специалисты решили, что для восстановления работоспособности достаточно переложить крыльцо. Конечно, оно будет сделано полностью из новых материалов.