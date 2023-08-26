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Храм ремонтируют в Нагорном парке Барнаула

Рабочие демонтируют крыльцо

26 августа 2023, 16:35, ИА Амител

В Нагорном парке Барнаула ремонтируют храм Иоанна Предтечи, передает корреспондент amic.ru.

На опубликованных кадрах видно, что рабочие демонтировали облицовку крыльца, а также убрали часть старых кирпичей и разобрали ступеньки.

На прошлой неделе в мэрии Барнаула сообщали, что в парке отреставрируют этот мемориальный комплекс. Мэр Вячеслав Франк тогда предложил представителям Барнаульской Епархии, архитектурного и художественного сообщества внести предложения, чтобы вынести их на общественное обсуждение горожанам.

Напомним, изначально в этом месте каменная церковь с колокольней была построена в 1857 году, однако 1930-х годах ее снесли. Примерно на том же месте в конце 2013 года началось восстановление храма, а в 2017-м его открыли.

Комментарии 2

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Гость

02:15:59 27-08-2023

А че ее ремонтировать,недавно построили?

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Только в плюс

09:59:22 27-08-2023

Гость (02:15:59 27-08-2023) А че ее ремонтировать,недавно построили?... Вероятно, кто-то устроил полный шундец. И специалисты решили, что для восстановления работоспособности достаточно переложить крыльцо. Конечно, оно будет сделано полностью из новых материалов.

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