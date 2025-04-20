"Христос воскресе!" Как барнаульцы встретили Пасху
Ночные богослужения прошли во всех храмах города
20 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах Барнаула прошли торжественные пасхальные богослужения. Сотни горожан собрались вместе, чтобы встретить главное православное событие года – Светлое Христово Воскресение.
Колокольный звон, огонь свечей, крестный ход и радостное "Христос воскресе!" – атмосферу праздника ощущали как взрослые, так и дети. В храмах звучали пасхальные песнопения, читались Евангелия. Архиерейская литургия с участием митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия прошла в Александро-Невском кафедральном соборе. В самом большом храме столицы края.
Отметим, что традиционно освящение куличей, яиц и других угощений началось еще накануне, 19 апреля, и продолжается утром 20 апреля у всех храмов города.
Как барнаульцы встретили Пасху – в нашем фоторепортаже.
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