Художественный фильм снимут о группе "Руки Вверх!"

Работать над ним будет режиссёр картин "Счастье" и "Коктейль для звезды"

02 июня 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России снимут художественный фильм о группе "Руки Вверх!". Об этом сообщают "Ведомости".

Разработкой занимаются представители студии Yellow, Black & White, а режиссёром станет Аскар Узабаев, который ранее снял картины "Счастье" и "Коктейль для звезды".

Отмечается также, что сценарий фильма о группе будет отличаться от привычной схемы байопиков. Написали его Сергей Калужанов и Михаил Погосов.

Предположительно, создатели подали заявку на финансирование в Фонд кино.