Художественный фильм снимут о группе "Руки Вверх!"
Работать над ним будет режиссёр картин "Счастье" и "Коктейль для звезды"
02 июня 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России снимут художественный фильм о группе "Руки Вверх!". Об этом сообщают "Ведомости".
Разработкой занимаются представители студии Yellow, Black & White, а режиссёром станет Аскар Узабаев, который ранее снял картины "Счастье" и "Коктейль для звезды".
Отмечается также, что сценарий фильма о группе будет отличаться от привычной схемы байопиков. Написали его Сергей Калужанов и Михаил Погосов.
Предположительно, создатели подали заявку на финансирование в Фонд кино.
12:22:52 02-06-2023
жирному все денег мало
12:35:41 02-06-2023
а чем они прославились? двумя песнями