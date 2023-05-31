Звезда боевиков 90-х Дольф Лунгрен сыграет в спин-оффе "Ведьмака"
Он исполнит роль Кота из Йелло
31 мая 2023, 07:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Известный по боевикам 90-х актёр Дольф Лунгнер исполнит роль в спин-оффе "Ведьмака" от Netflix. Об этом пишет Redanian Intelligence.
Культовому актёру подготовили роль ведьмака по кличке Кот из Йелло. Ранее уже появлялись слухи о том, что он может сыграть другого персонажа, но они не подтвердились.
Отмечается, что в сериале также появятся и другие герои из книг.
Сам сериал расскажет о банде воров-подростков, которым предстоит совершить дерзкое ограбление.
08:44:58 31-05-2023
Так он же уже старый
08:49:58 31-05-2023
и что что старый?