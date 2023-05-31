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Звезда боевиков 90-х Дольф Лунгрен сыграет в спин-оффе "Ведьмака"

Он исполнит роль Кота из Йелло

31 мая 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Известный по боевикам 90-х актёр Дольф Лунгнер исполнит роль в спин-оффе "Ведьмака" от Netflix. Об этом пишет Redanian Intelligence.

Культовому актёру подготовили роль ведьмака по кличке Кот из Йелло. Ранее уже появлялись слухи о том, что он может сыграть другого персонажа, но они не подтвердились. 

Отмечается, что в сериале также появятся и другие герои из книг.

Сам сериал расскажет о банде воров-подростков, которым предстоит совершить дерзкое ограбление.

культура

Комментарии 2

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Гость

08:44:58 31-05-2023

Так он же уже старый

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Гость

08:49:58 31-05-2023

и что что старый?

  2 Нравится
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