Звезда боевиков 90-х Дольф Лунгрен сыграет в спин-оффе "Ведьмака"

Он исполнит роль Кота из Йелло

31 мая 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известный по боевикам 90-х актёр Дольф Лунгнер исполнит роль в спин-оффе "Ведьмака" от Netflix. Об этом пишет Redanian Intelligence.

Культовому актёру подготовили роль ведьмака по кличке Кот из Йелло. Ранее уже появлялись слухи о том, что он может сыграть другого персонажа, но они не подтвердились.

Отмечается, что в сериале также появятся и другие герои из книг.

Сам сериал расскажет о банде воров-подростков, которым предстоит совершить дерзкое ограбление.