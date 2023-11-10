Amic.ru поговорил с уличной художницей Анастасией Петренко о росписи стен, новых муралах в Барнауле и об отличии стрит-арта от оформительства

10 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Анастасия Петренко / Фото из соцсетей Анастасии Петренко

В последнее время в Барнауле появляется все больше расписанных стен. Это и Герман Титов на стене Алтайского Госуниверситета, и женщина с колосьями на общежитии аграрного вуза, и знаменитые педагоги на здании АлтГПУ. При этом многие называют эти работы пусть и мастерскими, но не слишком оригинальными. Кто-то спорит, можно это называть стрит-артом или нет, а другие хотят понять, как создаются такие огромные полотна. Amic.ru пообщался с уличной художницей Анастасией Петренко по прозвищу Petra и спросил, трудно ли нарисовать большой мурал, что такое настоящий стрит-арт и почему в Барнауле разрисованных зданий все еще мало.

"Постепенно я обрела свой стиль"

– Ты родилась в Кемеровской области в городе Березовском, но приехала в Барнаул и стала здесь художником стрит-арта. Расскажи, как ты попала в это искусство? Ведь в вузах стрит-арту не учат.

– Я окончила институт архитектуры и дизайна, работала дизайнером на фрилансе, делала упаковки, параллельно работала иллюстратором, изучала стрит-арт и мне это было очень интересно. Плюс у меня мама художник-оформитель, я выросла в творческой атмосфере. Сыграло свою роль и знакомство с барнаульским художником Андреем Бергером. Постепенно я обрела свой стиль, мне захотелось выйти за рамки создания иллюстраций для упаковки, афиш, работать с большими форматами. Потом я попала на фестиваль "Таврида" в Крыму и там познакомилась с ребятами, которые давно занимаются организацией фестивалей стрит-арта. Я поняла, что есть все шансы сделать это в Барнауле. Мне предложили заняться организацией, я согласилась и вместе с КДМ начала делать мероприятия.

Работа Анастасии Петренко / Фото из соцсетей Анастасии Петренко

– И какое мероприятие было первым?

– Все началось в 2020-м, то есть три года назад. Первое, что я сделала, – это фестиваль совместно с КДМ под названием "Ток Фест". В дальнейшем я поняла, что хочу сама как художник работать. Затем еще проводили фестиваль "О2", где мы расписывали пять фасадов в крае. Один фасад пятиэтажного здания я расписала в Заринске. Это мое первое масштабное произведение, я изобразила зарю в виде девушки. Потом были еще мероприятия, я уже поехала на фестиваль "Окрашено" в 2021 году в Шерегеш, где собрались лучшие художники России. Я была одним из 20 художников. Выбрали меня, потому что у меня есть имя, портфолио и я начинала на улице.

– Получается, Заринск и Шерегеш были твоей отправной точкой в творчестве? А какие еще работы ты делала?

– Да, это было отправной точкой. С 2021 года я начала красить в помещениях и на улице. Сейчас у меня есть еще холсты, которые я выставляла на персональной выставке в Художественном музее в Барнауле в мае 2023 года. С музеем я много сотрудничала. Я им двор расписывала, потом перформанс был на площади Октября, где на "Музейную ночь" я расписывала баннер. Там изображены три грации, которые пишет художник. Также я расписывала пожарную часть под заказ, идея была не моя. В Новокузнецке у меня еще есть работа, во Владимире и в других городах.

"Хочу, чтобы людям хотелось жить и любить"

– Ты говорила о своем уникальном стиле. А как можешь его описать? Что хочешь передать своими работами?

– У меня антропоморфные формы, плавно перетекающие в волну. Есть и обтекающие острые углы. Стиль мой плавно тягучий. В основном рисую на темы любви, природы, женских образов у меня много. Вообще самое важное – обладать стилем, потому что если ты рисуешь как угодно, копируешь стили других – значит, у тебя нет никакой философии. Мне интересны вечные темы семьи, любви и добра. У людей возникают хорошие мысли, глядя на мои работы. Я хочу, чтобы у них поднималось настроение, чтобы им хотелось жить и любить.

Работа Анастасии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

– Три года назад ты перешла с малых форматов на большие, с небольших упаковок на огромные стены. Этот переход, наверное, был очень сложным?

– Да нет. Очень много дизайнеров "выходит" на улицу, плюс у меня архитектурное образование, есть понимание, как все это должно вписываться в архитектурную среду. Мне даже проще теперь создавать что-то масштабное, чем маленькое. Понимаешь, как все будет выглядеть при увеличении. Появился такой навык.

"Стрит-арт – это про философию"

– Сейчас в Барнауле расписывается достаточно стен. Недавно расписали стену педагогического вуза, а также общежития Аграрного университета. Это можно назвать стрит-артом?

– Нет. Все, что сейчас вы видите на вузах, – это не стрит-арт, а, скорее, рекламное оформление стен. Оно не несет большой смысловой нагрузки и существует просто для украшения. Это легальное искусство, где приходится взаимодействовать с городом. Скорее, его можно назвать больше паблик-артом, чем стрит-артом. Отличие в согласовании, в одобрении темы. Когда это есть, перед нами паблик-арт. У стрит-арта больше развязаны руки, и у художника есть возможность творить, как он видит, без каких-либо вмешательств. Стрит-арт – это про философию, про стиль художника и про то, что он думает и говорит в этом мире. Это не заказ, это про творчество. В основном такое позволяется лишь на частных территориях.

– А что нужно, чтобы получить одобрение сделать рисунок на здании?

– Все начинается с того, что человеку нужно понимать, чей это дом, муниципальный или частный. Нужно связаться с ТСЖ дома. Приходишь, говоришь: "Хочу предложить эскиз". Затем необходимо получить одобрение более 70% жильцов дома в виде подписей. Собирать подписи можно как самому, так и с помощью ТСЖ. Нам в свое время помогали их собрать Управление молодежной политики и главы районов. А еще нужна подпись главного архитектора города, главы района.

Работа Анастсии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

– Если нужно так много согласований, то и риск отказа, наверное, очень велик…

– Лично на моей практике такого не случалось. А вообще часто рисунок не идет, не нравится жильцам или еще кому-то. Бывает, что художнику приходится все переделывать. Нужно быть к этому готовым. Я с мэром общалась, он поддерживает всю эту тему. Проблема есть в финансировании. Это затратное дело и даже с бюджетом надо подготовить здание. Подготовка, подъемник – это все расходы. Кроме того, не весь контент приветствуется, ведь это все-таки карточка города и большая ответственность.

– Известно, что многие рисунки на стенах и граффити часто бесцеремонно закрашивают. Почему это происходит?

– У нас есть закон о граффити, который предусматривает штрафы. Власти опасаются, что если все это не будет так жестко регламентироваться, стены будут расписаны чем попало. И эти опасения имеют под собой здравое зерно. Я вот только вернулась из Сербии, где нет закона о граффити. И там зарисовано все, даже исторические здания. Не всегда это хороший контент, часто много плохого. Хочется золотую середину. Но нет таких людей, которые могли бы сказать, это классно сделано, а это плохо, нет такой комиссии, которая оценивала бы качество работы. Поэтому у нас закрашивают жестоко.

Работа Анастасии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

– Как считаете, такая комиссия должна существовать? Она бы отбирала, что можно оставить, а что нужно закрасить.

– Не знаю, может быть... Но сам стрит-арт все-таки про улицу, и если мы добавим комиссию, теряется флер "трушности". Я думаю, надо оставлять как есть, но не ужесточать. Потому что у нас в Алтайском крае еще не самые жесткие правила. В той же Москве нужно пройти очень много инстанций, в пять раз больше, чем у нас, чтобы получить одобрение.

– Цензуры в муралах много?

– Конечно. Сейчас еще жестче стало, хотят, чтобы либо это очень было про политику, либо, наоборот, никак ее не задевало. Конечно, нельзя изображать нецензурные вещи, голые тела, плюс не стоит критиковать власти, это точно все будет закрашено.

"В первый раз было страшно"

– Давайте немного поговорим о рабочем процессе. Сколько времени у вас уходит на создание, например, одного рисунка на стене? Какой распорядок дня?

– У меня уходит 5-7 дней на большую работу. Рабочий день длится с 10 утра до 8 часов вечера. Обед обязательно должен быть. В ходе рабочего дня ты много работаешь руками, пальцы устают, забиваются, поэтому надо делать перерывы и дальше в бой. А вообще работа над муралом выглядит так. Сначала идет изучение поверхности, нужно потрогать стенку и понять, какая она, сфотографировать ее. Потом создается эскиз, фотопривязка. Все утверждается заказчиком, затем идет грунтовка здания, чтобы краски как можно меньше уходило, грунтовка помогает понизить впитываемость краски. Потом я делаю разметку на объекте с помощью проектора. Подсвечиваешь на здание, высвечиваешь в полный рост и все обводишь. Утром начинаешь закрашивать поверхность, в финале все отрисовываешь и все.

Анастасия Петренко/ Фото: предоставлено Анастасией Петренко

– Какая амуниция нужна, чтобы выполнять такую работу? У тебя есть фото в респираторе, например…

– Респиратор нужен обязательно, потому что работаешь долго на улице, всегда дыхательные пути надо закрывать. Можно закрывать волосы, я вот в кепке работаю, руки, перчатки. Насчет страховки, когда ты работаешь на высоте, то она очень нужна, потому что сорваться легко, надо страховаться. Стоит поберечь себя.

– То есть стрит-арт и оформительство занятия не для слабых духом?

– Да. Нужно понимать, что ты сам за себя и тебе придется таскать краску самому, она достаточно тяжелая. Тебе нужно управлять подъемником, ночью работать. Ведь ночью с 11 до 3, как правило, идёт разметка с помощью проектора, которая потом обводится. Бесстрашие должно быть. Плюс должно быть здоровье, чтобы ты весь день выстоял на ногах. И конечно, стрит-артом могут заниматься только те, кто не боится высоты. Хотя если ты граффити-художник, ты можешь рисовать граффити до трех метров и не залезать никуда. А если монументальную работу делаешь, надо получать удостоверение высотника, проходить обучение и наверх подниматься, работать с подъемниками. У нас в Барнауле есть школа, обучающая высотным работам. Я проходила ее в 2021 году, получила корочку. В первый раз работать, конечно, было страшно, а потом привыкаешь и появляется желание побольше стоять на высоте. Поднимаешься и получаешь удовольствие.

Анастасия Петренко / Фото: предоставлено Анастасией Петренко

"В жару можно упасть в обморок"

– Наверняка в дождь и плохую погоду на высоте долго не поработаешь… Да и вообще, скажи, как погода влияет на работу?

– Когда дождь, я стараюсь не работать, потому что это опасно. Скользкая поверхность на вышке, и нужно слезать, чтобы не упасть. Но в целом всегда как-то понимаешь, где комфортно, а где нет. Если есть возможность подвинуть работы на денек, то лучше неприятные погодные условия обходить стороной. Или вот рисовали с приятелем на ул. Максима Горького мурал. Был уже снег, и краска замерзала. Мы ее грели в помещении, работали укутавшиеся, сделали фасад. Вообще, конечно, зимой работать невозможно, краска застывает.

Когда я рисовала в Шерегеше, были жаркие дни, а у моей работы на солнце была ослепительно белая поверхность. Я работала в очках и прикрывалась, чтобы не сгореть – очень жарко. Плюс токсичность краски сильная, можно в обморок упасть, тяжело.

– Ты говорила о работе на подъемнике. А где его берут?

– Есть разные виды подъемников – есть ножничный, которым ты можешь управлять, автовышка с водителем, вышки-туры (такие леса, которые складываются и раскладываются) и есть люльки, но они для больших фасадов, закрепляются на крыше здания, и ты спускаешься по ним. Все это в частных компаниях можно арендовать, стоит две тысячи рублей в час. В день подъемник нужен на восемь часов работы, то есть это 16 тысяч рублей за день.

Работа Анастасии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

"Бизнес идет на контакт очень тяжело"

– Раз ты подняла тему денег, давай посчитаем, во сколько обходится один мурал?

– Сложно говорить. Потому что все всегда меняется. Аренда вышки в день обходится, как я сказала, в 16 тысяч рублей, плюс подготовка фасада и гонорар художнику. Еще краска. Один баллончик стоит 500 рублей, а покрывает он 1,2 квадратного метра. Фасадная краска – чуть побольше. На одну работу нужно от 100 баллончиков краски. Компании, продающие краску, бывает, поддерживают фестивали стрит-арта как спонсоры и можно купить краску у них с хорошей скидкой.

– А бизнес вообще охотно поддерживает стрит-арт? Спонсора найти легко?

– Нет, бизнес идет на контакт очень тяжело. Мы искали спонсорство достаточно долго, и на это сейчас идут не слишком активно. Либо если идут, хотят получить от художника просто большой логотип во всю стену. Художники в городе много такого создают, это просто тот же самый рекламный баннер, только нарисованный. А если мы говорим о фестивалях, там нет технического задания. Есть пожелания – например, как-нибудь отразить тематику города, в котором рисуешь. Так, на фестивале в Шерегеше просили что-то написать на тему Шерегеша. Там не прям руки развязаны, но тебе не говорят напрямую, что, где и как.

– Затраты у художников получаются немаленькие. А как они зарабатывают деньги?

– На фестивалях есть гонорары. Художникам покрывают проезд, проживание, питание, также по заказным проектам они получают деньги. Я лично еще продаю холсты свои и есть у нас проект мастер-классов. Он называется "Село на стиле" и проводится совместно с Аграрным университетом и Российским союзом сельской молодежи. Мы ездим по селам. Там мы совместно с сельской молодежью расписываем стены. Я даю им баллончик и показываю, как работать. Также мы расписываем футболки. Будет и капсульная коллекция одежды, она уже отшивается, в ноябре мы ее представим. Также я занимаюсь организацией мероприятий и фестивалей. Вот так можно зарабатывать.

Работа Анастасии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

"Хочу, чтобы муралы считали искусством, а не мазней"

– Есть ли у вас понимание целевой аудитории муралов? Это делается для всех или все-таки для какой-то специальной аудитории?

– Конечно, я делаю это для всех. Хочу, чтобы как можно больше людей начали воспринимать муралы адекватно и считали это искусством, а не какой-то мазней. Я много путешествую, и в других странах, городах люди привыкают, что у них не серые здания, а расписанные, им приятно. У людей улучшается настроение, и это здорово. Я очень хочу, чтобы стрит-арт приветствовался и муралы резонировали с жителями города.

– В каких городах России со стрит-артом и муралами дела идут лучше всего? И далек ли от них Барнаул?

– Екатеринбург – столица стрит-арта, там делается ежегодно много объектов, есть "розовая линия", по которой ты ходишь и смотришь стрит-арт. В городе все очень активно поддерживается администрацией, плюс финансирование идет разных больших компаний. Барнаулу до такого, конечно, еще далеко. Но движение есть. Еще три года назад не было ничего, а сегодня уже столько всего появилось. У нас есть трамваи расписанные, пожарная часть, небольшие объекты и так далее. Появились фестивали. Был "Ток Фест", стрит-арт фестиваль "Пионер Фест" в Бийске, еще "О2 Фест" проводили. Подаешь заявку, проходишь, тебя приглашают, ты приезжаешь и создаешь. Нужно делать такие вещи, если у других они есть. Монументальное искусство, муралы были всегда. Они создают среду, решают проблему культурной несостоятельности города.

– Почему ты так хочешь улучшить Барнаул? Из-за любви к городу?

– Потому что среда формирует сознание человека, а я в ней живу. Хочу, чтобы мое пространство делало не только меня счастливой, но и окружающих людей, и моего ребенка. Вырастая в качественной среде, у человека формируется понимание красоты. В музей ведь людей не затащишь, они могут смотреть все на улице. Это искусство для масс.

Работа Анастасии Петренко / Фото предоставлено Анастасией Петренко

"Хотела бы расписать "Титов-Арену""

– А что бы вы хотели еще расписать в Барнауле?

– Очень много объектов. Хотела бы расписать "Титов-Арену", бассейн "Обь", который находится в плачевном состоянии, первый небоскреб-высотку на Гоголя, пятиэтажное здание на Мало-Олонской. "Титов-Арена" особенно нуждается в мурале, потому что синяя коробка посреди города – это вообще никуда не годится. Я готовлю эскиз, чтобы встретиться с директором и обсудить вопрос, это планы на будущее. Плюс есть желание снова сделать выставку, но уже в столице России, в Москве.

– Какие-то еще фестивали планируешь организовывать?

– Ищем спонсора, есть большое желание сделать у нас ежегодные фестивали, как в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, которые будут радовать жителей и давать им новые позитивные смыслы. Последний наш фест был в 2021 году, уличный "О2 Фест". И сейчас мы ищем финансирование. Но это дорого. В 2021 году он стоил почти полтора миллиона рублей, однако в 2023 году этого не хватит, и чтобы сделать несколько фасадов, нужно от 2 млн рублей.

– А сколько сейчас человек в тусовке стрит-арта в Барнауле? И есть ли она вообще?

– У нас есть художники-оформители Николай Замятин, Иван Ильющенко. Они занимаются аэрографией, создают художественное оформление стен внутри помещений и интерьеров. Есть "трушные" художники по граффити, их довольно много в Барнауле. Я из тех, кто занимается муралами. Вот именно стрит-арт-комьюнити в Барнауле нет. Но оно есть в России, оно растянуто по стране, есть художники и за пределами страны. Мы вместе ездим, поддерживаем друг друга. Там состоят те, кто обладает своим стилем. Если ты не имеешь стиля, то ты просто ремесленник.

– А можно ли как-то попасть в стрит-арт не через тусовку? Допустим, ты парень или девчонка, которые классно рисуют и хотят расписывать стены. Как он или она может начать заниматься стрит-артом?

– Нужно просто начать рисовать. Для старта можно выбрать небольшие стены, на "заброшках" рисовать, изучить баллончик, ну или фасадную краску, – тут смотря чем удобнее рисовать. Работать нужно как можно больше, а потом количество перерастает в качество, приходит свой стиль.