Художники Алтайского края подвели творческие итоги года

Выставка-конкурс от художественных мастеров открылась в выставочном зале музея "Город"

14 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

"Арт-Алтай-2023" / Фото: музей "Город", Виктория Борунова

В Барнауле прошло открытие выставки "Арт-Алтай-2023" от членов Союза художников России со всего Алтайского края. Это ежегодная итоговая выставка-конкурс, где творцы представляют свои лучшие работы за год, некий творческий отчет.

В экспозиции представлено около 230 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, выполненных в различных жанрах и техниках. Многие художники приехали в Барнаул из отдаленных уголков Алтайского края, пишет "Вечерний Барнаул".

Помимо прочего, среди участников выставки пройдет конкурс на лучшее произведение, созданное в 2023 году. Звание лауреата и премию АКО ВТОО "Союз художников России" получат три автора, произведения которых выберет жюри тайным голосованием.

Посмотреть на работы можно до 8 января по адресу: пр. Ленина, 111. Стоимость посещения выставочного зала – 45 рублей. Для студентов и пенсионеров – 30 рублей. Для школьников – 20 рублей.