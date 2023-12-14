Художники Алтайского края подвели творческие итоги года
Выставка-конкурс от художественных мастеров открылась в выставочном зале музея "Город"
14 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
В Барнауле прошло открытие выставки "Арт-Алтай-2023" от членов Союза художников России со всего Алтайского края. Это ежегодная итоговая выставка-конкурс, где творцы представляют свои лучшие работы за год, некий творческий отчет.
В экспозиции представлено около 230 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, выполненных в различных жанрах и техниках. Многие художники приехали в Барнаул из отдаленных уголков Алтайского края, пишет "Вечерний Барнаул".
Помимо прочего, среди участников выставки пройдет конкурс на лучшее произведение, созданное в 2023 году. Звание лауреата и премию АКО ВТОО "Союз художников России" получат три автора, произведения которых выберет жюри тайным голосованием.
Посмотреть на работы можно до 8 января по адресу: пр. Ленина, 111. Стоимость посещения выставочного зала – 45 рублей. Для студентов и пенсионеров – 30 рублей. Для школьников – 20 рублей.
09:32:19 14-12-2023
Со школьников 20? Позорно. Людям, которые на бюджете по факту сидят, с этими закупами в музеи и прочим. Лаурьяты и члены))