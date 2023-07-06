Искусства много не бывает. Крупнейшая за 40 лет выставка открылась в Барнауле

"Сибирь XIII" на месяц распахнула свои двери в "Титов Арене"

06 июля 2023, 06:45, ИА Амител





















































































































































"Сибирь XIII" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Межрегиональная художественная выставка "Сибирь XIII" открылась в Барнауле 5 июля. Всех гостей в "Титов Арене" ждёт более 1500 тысяч работ от 700 художников из 11 регионов Сибири. Это крупнейшая выставка в Барнауле с 1980 года. Помимо художественных произведений, в спорткомплексе пройдут еще шесть мастер-классов от известных мастеров по скульптуре, живописи, аэрографии, каллиграфии, а также тематические лекции. Всю программу можно посмотреть по ссылке.

Посетить выставку и все мероприятия проекта можно по 28 июля, с 11 до 19 часов. Вход бесплатный.