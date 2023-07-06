Искусства много не бывает. Крупнейшая за 40 лет выставка открылась в Барнауле
"Сибирь XIII" на месяц распахнула свои двери в "Титов Арене"
06 июля 2023, 06:45, ИА Амител
"Сибирь XIII" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Межрегиональная художественная выставка "Сибирь XIII" открылась в Барнауле 5 июля. Всех гостей в "Титов Арене" ждёт более 1500 тысяч работ от 700 художников из 11 регионов Сибири. Это крупнейшая выставка в Барнауле с 1980 года. Помимо художественных произведений, в спорткомплексе пройдут еще шесть мастер-классов от известных мастеров по скульптуре, живописи, аэрографии, каллиграфии, а также тематические лекции. Всю программу можно посмотреть по ссылке.
Посетить выставку и все мероприятия проекта можно по 28 июля, с 11 до 19 часов. Вход бесплатный.
08:36:08 06-07-2023
А как же наш миллиардный долгострой? Когда я, пролетарий на пенсионе, смогу полюбоваться творениями гениальных художников в новых чудесных пенатах? Наверное не в этой жизни...
08:38:07 06-07-2023
Вот и нашлось применение спортзалу. А как же наша стройка века на октября? Когда ?????
12:55:35 07-07-2023
обращаюсь к двум гостям выше. а без нытья просто сходить на выставку и преобщиться к искусству вам религия не позволяет? разве о стройке века речь в статье? единственный раз сделали что- то толковое для людей и тут нытики повылазили... причем, вы скорее за пивом пойдете, чем на выставку.