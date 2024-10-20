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Художники просят не закрывать отдел новейших течений в Третьяковке

Открытое письмо подписали более 200 человек

20 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Кисти / Фото: pxhere.com/ru/photo/1062581
Кисти / Фото: pxhere.com/ru/photo/1062581

Государственная Третьяковская галерея планирует закрыть Отдел новейших течений 22 октября. Об этом стало известно из открытого письма, которое подписали более двухсот российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров.

Об этом письме сообщил историк искусства Андрей Ерофеев.

В списке подписавших – известные российские художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации Сергей Мироненко, Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие.

Игорь Макаревич рассказал, что узнал о закрытии этого важного для него отдела из интернета и не знает, кто и почему принял такое решение без его ведома.

РБК направил запрос в пресс-службу Государственной Третьяковской галереи и обратился за комментарием к Павлу Отдельнову.

музей

Комментарии 4

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Элен без ребят

13:10:35 20-10-2024

ознакомилась с произведениями очень пожилых, в большинстве своем, авторов из списка. это они выставляются в ТГ?! ну тогда лучше закрыть, конечно.

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ыть

09:16:49 21-10-2024

Элен без ребят (13:10:35 20-10-2024) ознакомилась с произведениями очень пожилых, в большинстве с... Вы мне напоминаете в данной ситуации Хрущева, когда он пришел на выставку авангардистов. Вы только что показали свою недалекость, решив запретить художников, многие из которых заслуженные.

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Гость

11:08:05 21-10-2024

ыть (09:16:49 21-10-2024) Вы мне напоминаете в данной ситуации Хрущева, когда он прише... Вот и пускай показывают свои картины на отдельных выставках, но точно не в Третьяковке, тогда и будет понятно сколько людей их посещают.

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ВКл.

13:20:57 20-10-2024

В художники Барнаула просят достроить художественный музей.

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