Художники просят не закрывать отдел новейших течений в Третьяковке
Открытое письмо подписали более 200 человек
20 октября 2024, 12:45, ИА Амител
Государственная Третьяковская галерея планирует закрыть Отдел новейших течений 22 октября. Об этом стало известно из открытого письма, которое подписали более двухсот российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров.
Об этом письме сообщил историк искусства Андрей Ерофеев.
В списке подписавших – известные российские художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации Сергей Мироненко, Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие.
Игорь Макаревич рассказал, что узнал о закрытии этого важного для него отдела из интернета и не знает, кто и почему принял такое решение без его ведома.
РБК направил запрос в пресс-службу Государственной Третьяковской галереи и обратился за комментарием к Павлу Отдельнову.
13:10:35 20-10-2024
ознакомилась с произведениями очень пожилых, в большинстве своем, авторов из списка. это они выставляются в ТГ?! ну тогда лучше закрыть, конечно.
09:16:49 21-10-2024
Элен без ребят (13:10:35 20-10-2024) ознакомилась с произведениями очень пожилых, в большинстве с... Вы мне напоминаете в данной ситуации Хрущева, когда он пришел на выставку авангардистов. Вы только что показали свою недалекость, решив запретить художников, многие из которых заслуженные.
11:08:05 21-10-2024
ыть (09:16:49 21-10-2024) Вы мне напоминаете в данной ситуации Хрущева, когда он прише... Вот и пускай показывают свои картины на отдельных выставках, но точно не в Третьяковке, тогда и будет понятно сколько людей их посещают.
13:20:57 20-10-2024
В художники Барнаула просят достроить художественный музей.