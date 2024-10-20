Художники просят не закрывать отдел новейших течений в Третьяковке

Открытое письмо подписали более 200 человек

20 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Кисти / Фото: pxhere.com/ru/photo/1062581

Государственная Третьяковская галерея планирует закрыть Отдел новейших течений 22 октября. Об этом стало известно из открытого письма, которое подписали более двухсот российских художников, искусствоведов, сотрудников музеев и коллекционеров.

Об этом письме сообщил историк искусства Андрей Ерофеев.

В списке подписавших – известные российские художники Меламид и Комар, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации Сергей Мироненко, Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие.

Игорь Макаревич рассказал, что узнал о закрытии этого важного для него отдела из интернета и не знает, кто и почему принял такое решение без его ведома.

РБК направил запрос в пресс-службу Государственной Третьяковской галереи и обратился за комментарием к Павлу Отдельнову.