Новое поколение. Что за одну из самых современных библиотек открыли на Алтае

На модернизацию библиотеки № 7 в Бийске направили около 14 миллионов рублей

16 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Библиотека в Бийске после реконструкции / Фото: Минкульт Алтайского края

В городе Бийске Алтайского края после масштабной реконструкции официально заработала библиотека № 7. Теперь она не только одна из самых современных в наукограде, но и во всем Алтайском крае. На модернизацию библиотеки направили почти 14 миллионов рублей. Рассказываем, как учреждение культуры получило "вторую жизнь" и что там изменилось после ремонта.

"Огромное количество возможностей"

Торжественное открытие обновленной библиотеки, отремонтированной в рамках нацпроекта "Культура", состоялось во вторник, 15 октября. Первые читатели и гости могли увидеть масштабные изменения. Среди них – заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров. По его словам, сегодня библиотека – это настоящий культурно-информационный центр, который посещают не только любители литературы.

"Здесь огромное количество возможностей для занятий самыми разными видами творчества, в том числе творчества интеллектуального. Сегодня здесь есть все возможности для того, чтобы привлекать молодежь к тем или иным креативным индустриям. И, конечно, здесь созданы все условия для популяризации чтения", – рассказал во время открытия обновленного учреждения культуры Алексей Бочаров.

Как изменилась библиотека?

Она расположена в квартале АБ, который называют Бийским академгородком. Этот квартал строился специально для работников ФНПЦ "Алтай". Поэтому в основу концепции модернизации, по данным Министерства культуры региона, легла тема, связанная с наукой. Для привлечения внимания бийчан к научно-популярным знаниям даже отделы залов библиотек получили необычные названия.

"Мы специально назвали наши залы не читальными, как в типовых библиотеках, – у нас лаборатории. Например, "Физики и лирики", лаборатория юных исследователей и инновационного творчества, лаборатория знаний "Интеллектус", творческая лаборатория "Калейдоскоп". Конечно, необязательно, что все читатели пойдут в науку, но все начинается с книги, с библиотеки. Мы для каждого бийчанина нашли свой подход", – рассказала директор Централизованной библиотечной системы Бийска Наталья Казанцева.

После реконструкции в библиотеке появилась зона для тихого чтения, пространство для любителей современной прозы или фантастики. Кроме того, открыли пространство с Wi-Fi для привлечения молодежи. Для детской зоны приобрели интерактивный глобус и микроскоп. Также появилась интерактивная доска, 3D-ручка и даже мультипликационная студия.

Еще одна гордость сотрудников библиотеки – это более двух тысяч новых книг: литература по всем отраслям знаний, художественные произведения от лучших издательств нашей страны. Еще одна важная особенность обновленного учреждения культуры – возможность посещать библиотеку читателям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого руководство учреждения приобрело специальный комплекс оборудования и необходимую мебель.

Кстати, это уже вторая в Бийске библиотека, которую модернизировали в рамках нацпроекта "Культура", а в Алтайском крае это седьмое подобное заведение.

"Пространство изменилось до неузнаваемости. Здесь сделано все с нуля, начиная от полов, отопления, инженерных коммуникаций, заканчивая внутренней отделкой и наполнением. Теперь это одна из самых современных библиотек в нашем городе. Приглашаю читателей познакомиться с новым пространством", – написал в своих соцсетях мэр Бийска Виктор Щигрев.

Какие объекты культуры еще отремонтируют на Алтае до конца года?

В ноябре после капитального ремонта откроется Троицкая детская школа искусств. На обновление школы из федерального и краевого бюджетов направили более 40 миллионов рублей.

В конце года будет завершен капитальный ремонт Дома культуры в селе Романово. Работы стартовали в прошлом году на средства краевого и местного бюджетов. В 2024-м он также стал участником и нацпроекта "Культура". В общей сложности на обновление важного для Романовского района объекта направят более 70 миллионов рублей.

За счет краевых средств будут завершены работы по выборочному капремонту Дома культуры в селе Озерки Тальменского района, а также библиотеки в селе Топчиха.

Завершены строительно-монтажные работы в рамках реконструкции Дома культуры в селе Новомоношкино Заринского района. Здание фактически отстроено заново, появился комфортный зрительный зал на 222 места, оснащенный световым и звуковым оборудованием, хореографический зал, кабинеты для занятий творчеством и библиотека.

Всего в рамках федеральных и краевых программ за последние шесть лет в регионе спроектировано, построено, реконструировано, отремонтировано и оснащено 509 объектов. В настоящее время в регионе работает более двух тысяч учреждений культуры.