Хулиганы напали на экс-футболиста сборной РФ Вадима Евсеева

Нападавшие были вооружены

18 ноября 2024, 09:38, ИА Амител

Нож / Фото: unsplash.com / Jason Jarrach

Хулиганы с ножом напали на бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел после матча "Ленинградца", который тренирует Евсеев, и "Волгаря" в Астрахани.

Нападавших было двое. Они накинулись на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко со спины, когда сотрудники клуба шли из ресторана в отель. Им пришлось отбиваться: Евсееву брызнули в лицо газовым баллончиком, Шмарко полоснули ножом по лицу.

"Это люди под наркотой, скорее всего. Мне сейчас неудобно, мне зашивают лицо, поэтому извините", – добавил ассистент.

Пострадавшие находятся в больнице. Хулиганов задержала полиция.