Хулиганы напали на экс-футболиста сборной РФ Вадима Евсеева
Нападавшие были вооружены
18 ноября 2024, 09:38, ИА Амител
Нож / Фото: unsplash.com / Jason Jarrach
Хулиганы с ножом напали на бывшего футболиста сборной России Вадима Евсеева. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел после матча "Ленинградца", который тренирует Евсеев, и "Волгаря" в Астрахани.
Нападавших было двое. Они накинулись на Евсеева и его ассистента Александра Шмарко со спины, когда сотрудники клуба шли из ресторана в отель. Им пришлось отбиваться: Евсееву брызнули в лицо газовым баллончиком, Шмарко полоснули ножом по лицу.
"Это люди под наркотой, скорее всего. Мне сейчас неудобно, мне зашивают лицо, поэтому извините", – добавил ассистент.
Пострадавшие находятся в больнице. Хулиганов задержала полиция.
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