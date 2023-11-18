Хурма подорожала в России до 800 рублей за килограмм
Самая дорогая ягода — из Испании
18 ноября 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России подскочили цены на отечественную и зарубежную хурму, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, в этом году в РФ собрали рекордный урожай этой ягоды. В том же Дагестане садоводы продают ее по 40 рублей за кг, но в Москве она стоит уже 250 рублей. В эту стоимость также входит упаковка, логистика и накрутка розничных продавцов и посредников.
Заграничная хурма при этом еще дороже: азербайджанская – 450 рублей за кг, а испанская – 800.
Но несмотря на более низкую цену, российские плоды вкуснее и полезнее, так как их не пичкают пестицидами и продают уже поспевшими, отмечает издание.
18:24:46 18-11-2023
С ума сошли?
19:15:27 18-11-2023
Сегодня в ленте покупал по 139 руб./кг
20:48:24 18-11-2023
Даром не нужна.
21:06:00 18-11-2023
В Спаре 179 хорошая , сегодня брала
21:26:15 18-11-2023
Саетлана (21:06:00 18-11-2023) В Спаре 179 хорошая , сегодня брала ... Вам про Москву пишут
22:00:23 18-11-2023
Гость (21:26:15 18-11-2023) Вам про Москву пишут... В Москве так же. Буквально сегодня купили. Может быть старые запасы, но цена пока не поднялась.
23:51:23 18-11-2023
Спелую хурму, так же как и инжир привезти в Москву, а тем более в Сибирь нереально. А то что продают, называя хурмой и даром не надо,
10:26:39 19-11-2023
Гость (23:51:23 18-11-2023) Спелую хурму, так же как и инжир привезти в Москву, а тем бо... Выбирайте плоды помягче, не берите твердые. Хурма очень вкусная, если ее правильно выбирать.
09:08:40 19-11-2023
Лиж бы не было войны
14:09:51 19-11-2023
Недавно бананы аналогично дорожали. Все будет хорошо