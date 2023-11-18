Хурма подорожала в России до 800 рублей за килограмм

Самая дорогая ягода — из Испании

18 ноября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России подскочили цены на отечественную и зарубежную хурму, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, в этом году в РФ собрали рекордный урожай этой ягоды. В том же Дагестане садоводы продают ее по 40 рублей за кг, но в Москве она стоит уже 250 рублей. В эту стоимость также входит упаковка, логистика и накрутка розничных продавцов и посредников.

Заграничная хурма при этом еще дороже: азербайджанская – 450 рублей за кг, а испанская – 800.

Но несмотря на более низкую цену, российские плоды вкуснее и полезнее, так как их не пичкают пестицидами и продают уже поспевшими, отмечает издание.