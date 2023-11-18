НОВОСТИОбщество

Хурма подорожала в России до 800 рублей за килограмм

Самая дорогая ягода — из Испании

18 ноября 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России подскочили цены на отечественную и зарубежную хурму, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, в этом году в РФ собрали рекордный урожай этой ягоды. В том же Дагестане садоводы продают ее по 40 рублей за кг, но в Москве она стоит уже 250 рублей. В эту стоимость также входит упаковка, логистика и накрутка розничных продавцов и посредников.

Заграничная хурма при этом еще дороже: азербайджанская – 450 рублей за кг, а испанская – 800.

Но несмотря на более низкую цену, российские плоды вкуснее и полезнее, так как их не пичкают пестицидами и продают уже поспевшими, отмечает издание.

цены Продукты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

18:24:46 18-11-2023

С ума сошли?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Странно

19:15:27 18-11-2023

Сегодня в ленте покупал по 139 руб./кг

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:24 18-11-2023

Даром не нужна.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Саетлана

21:06:00 18-11-2023

В Спаре 179 хорошая , сегодня брала

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:15 18-11-2023

Саетлана (21:06:00 18-11-2023) В Спаре 179 хорошая , сегодня брала ... Вам про Москву пишут

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:23 18-11-2023

Гость (21:26:15 18-11-2023) Вам про Москву пишут... В Москве так же. Буквально сегодня купили. Может быть старые запасы, но цена пока не поднялась.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:23 18-11-2023

Спелую хурму, так же как и инжир привезти в Москву, а тем более в Сибирь нереально. А то что продают, называя хурмой и даром не надо,

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:39 19-11-2023

Гость (23:51:23 18-11-2023) Спелую хурму, так же как и инжир привезти в Москву, а тем бо... Выбирайте плоды помягче, не берите твердые. Хурма очень вкусная, если ее правильно выбирать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:40 19-11-2023

Лиж бы не было войны

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:51 19-11-2023

Недавно бананы аналогично дорожали. Все будет хорошо

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров