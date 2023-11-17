Руководители алтайских рыбоперерабатывающих предприятий считают рост цен на сырье критическим

17 ноября 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Селедка и сардина иваси могут стать деликатесом для жителей Алтайского края: стоимость этой рыбы на полках магазинов по сравнению с прошлым годом уже поднялась в полтора раза. На 40% подорожала и скумбрия. И это еще не предел, убеждены эксперты. Что происходит с ценами на морепродукты, разбирался amic.ru.

На какую рыбу выросли цены?

Критический подъем розничных цен на свежемороженую сельдь, которая всегда считалась бюджетной рыбой, начал фиксироваться в Алтайском крае. Слабосоленая сельдь уже стала дорожать, а совсем скоро она еще больше ударит по кошельку покупателя. И это не жажда наживы переработчиков, а закономерное следствие 50% роста оптовых цен на сырье, объясняет amic.ru гендиректор ООО "Бийский рыбозавод" Павел Мозговой.

"Цены на тихоокеанскую сельдь выросли примерно в полтора раза от прошлого вылова. Сейчас мы можем закупить ее по 120 рублей за килограмм. И это самый низ. В прошлом году мы ее брали по 80. В розницу цены на свежемороженую селедку нового улова в лучшем случае сохранятся на уровне 150 рублей. Слабосоленая будет стоить в районе 270-300 рублей. Сардина иваси тоже подорожала в районе 50%", – отмечает собеседник агентства.

По словам эксперта, розничные цены в магазинах на селедку и сардину пока поднялись не повсеместно, так как в торговых сетях еще реализуют имеющиеся запасы. По его прогнозу, основной пик роста придется на декабрь-январь: к тому моменту в регион поступит свежий вылов рыбы.

Через две-три недели вырастет и стоимость пресервов из сельди, рассказывает Мозговой. Сейчас завод еще работает на сырье прошлогодней путины, срок хранения которого один год. Но его хватит максимум до конца ноября. АО "Каменский рыбозавод" уже закупил сельдь нового вылова по повышенным ценам, поэтому на предприятии произошла наценка на продукцию, говорит коммерческий директор Ирина Борозенец.

"По селедке рост очень большой. Но путина по ней в ноябре только началась и продлится по февраль, с марта по апрель будут добывать икряную сельдь. Мы надеемся, что если объемы вылова будут хорошие, в дальнейшем произойдет спад цен. Поставщики на Дальнем Востоке объясняют скачок стоимости тем, что квоты на вылов сельди на 2023 год закончились. В условиях повышенного спроса на сырье и ограниченного предложения произошла корректировка цен", – отмечает Борозенец.

Большое влияние на рыболовный промысел оказало и увеличение налога на вывоз топлива из России – с 20 до 50 тысяч рублей за тонну, пишут РИА Новости. Дело в том, что суда во время путин заправляются на ходу. Теперь судовое топливо с массовой долей серы не более одного процента обложили пошлиной. Сделали это для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Но в результате отечественная морская заправка подорожала больше чем в два раза, и это отразилось на ценах на социально значимую рыбу, такую как селедка, мойва, сардина. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от этой пошлины.

А что еще подорожало?

Павел Мозговой отмечает, что килька и салака подорожали в пределах 10%, скумбрия прибавила уже 40%. Год назад оптовые цены на эту непотрошеную рыбу стартовали в районе 240-250 рублей, сейчас закуп сырья идет по 325 рублей. В розницу ее реализуют от 400 рублей и выше, рассказывает Павел Мозговой.

Цены на семгу и форель с прошлого года почти не поменялись. Минтай с 120 рублей поднялся до 150 на опте, в розницу он стоит в районе 190 рублей.

"Стоимость кеты не изменилась ни на рубль: как мы ее брали по 410-430 рублей, так и есть. На рознице ее торгуют в районе 500 рублей. Накрутка магазинов в среднем составляет 20-25%. Торговые сети иногда могут устраивать акции для привлечения клиентов и предлагать отдельные позиции по закупочной цене и даже дешевле", – говорит эксперт.

Что действительно радует, так это горбуша: на фоне богатого вылова она подешевела почти в два раза, отмечает гендиректор. На опте эта рыба хорошего качества стоит от 170 рублей, в розницу – 200-220. Так называемую кулинарную горбушу можно купить за 180-200 рублей.

"Эта рыба не идет как сырье для копчения, но она идеальна для тушения и запекания, из нее можно делать котлеты. Это вкусная и полезная рыба", – рассказывает Мозговой.

А почем сейчас икра?

Икра горбуши на рынке, как и в прошлом году, стоит в районе 5-5,5 тысячи рублей за килограмм, говорит Павел Мозговой. Кетовая дороже на 600-700 рублей. Эксперт прогнозирует, что такие цены сохранятся на несколько месяцев и к новогоднему столу уже не поднимутся.