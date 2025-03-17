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Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

В организации заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях

17 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Авианосец / Фото: unsplash.com / Michael Afonso
Авианосец / Фото: unsplash.com / Michael Afonso

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Утверждается, что операция была проведена в ответ на "агрессию". В ночь на воскресенье американские ВВС нанесли 47 ударов по Йемену – таким образом США "мстят" за позицию "Ансар Алла" по блокировке сектора Газа.

Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Получили ли они серьезные повреждения – не уточняется.

На этом фоне хуситы также заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях, пока Тель-Авив не отменит запрет на поставки гумпомощи в сектор Газа, вступивший в силу в начале марта.

США Политика

Комментарии 10

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Гость

07:22:44 17-03-2025

Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные бомбы скинул на два мирных японских города...

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Гость

09:55:37 17-03-2025

Гость (07:22:44 17-03-2025) Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные... смешно, про "мирные" японские города. На столько мирные, что у России до сих пор нет с Японией мирного договора.

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Гость

12:00:09 17-03-2025

Гость (07:22:44 17-03-2025) Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные... А ничего что США и Япония на тот момент находились в состоянии войны.

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Гость

12:47:57 17-03-2025

Гость (12:00:09 17-03-2025) А ничего что США и Япония на тот момент находились в состоян... СССР тоже находился в состоянии войны с Германией. Разве это давало право нацистам осуществлять на нашей земле геноцид?

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Гость

09:05:25 17-03-2025

Ого. Баллистические ракеты. Это серьёзный удар.

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Константин

09:10:28 17-03-2025

У хуситов есть карты МИР ? может хуситам начать донатить ?

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Musik

11:26:04 17-03-2025

Константин (09:10:28 17-03-2025) У хуситов есть карты МИР ? может хуситам начать донатить ?... Наверняка уже.

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Гость

09:19:36 17-03-2025

у хуситов есть яйца,может пора им орешник подкинуть,чтобы из авианосца гарантированно дуршлаг сделать?

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гость

09:54:58 17-03-2025

капец им теперь

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Гость

12:20:34 17-03-2025

гость (09:54:58 17-03-2025) капец им теперь... Уже лет 70 наступает капец. Потом опять

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