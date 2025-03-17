Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

В организации заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях

17 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Авианосец / Фото: unsplash.com / Michael Afonso

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Утверждается, что операция была проведена в ответ на "агрессию". В ночь на воскресенье американские ВВС нанесли 47 ударов по Йемену – таким образом США "мстят" за позицию "Ансар Алла" по блокировке сектора Газа.

Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Получили ли они серьезные повреждения – не уточняется.

На этом фоне хуситы также заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях, пока Тель-Авив не отменит запрет на поставки гумпомощи в сектор Газа, вступивший в силу в начале марта.