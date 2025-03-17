Хуситы атаковали авианосец США в Красном море
В организации заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях
17 марта 2025, 07:14, ИА Амител
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Утверждается, что операция была проведена в ответ на "агрессию". В ночь на воскресенье американские ВВС нанесли 47 ударов по Йемену – таким образом США "мстят" за позицию "Ансар Алла" по блокировке сектора Газа.
Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Получили ли они серьезные повреждения – не уточняется.
На этом фоне хуситы также заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях, пока Тель-Авив не отменит запрет на поставки гумпомощи в сектор Газа, вступивший в силу в начале марта.
07:22:44 17-03-2025
Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные бомбы скинул на два мирных японских города...
09:55:37 17-03-2025
Гость (07:22:44 17-03-2025) Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные... смешно, про "мирные" японские города. На столько мирные, что у России до сих пор нет с Японией мирного договора.
12:00:09 17-03-2025
Гость (07:22:44 17-03-2025) Авианосец Гарри Трумэн... Это тот президент сша, что атомные... А ничего что США и Япония на тот момент находились в состоянии войны.
12:47:57 17-03-2025
Гость (12:00:09 17-03-2025) А ничего что США и Япония на тот момент находились в состоян... СССР тоже находился в состоянии войны с Германией. Разве это давало право нацистам осуществлять на нашей земле геноцид?
09:05:25 17-03-2025
Ого. Баллистические ракеты. Это серьёзный удар.
09:10:28 17-03-2025
У хуситов есть карты МИР ? может хуситам начать донатить ?
11:26:04 17-03-2025
Константин (09:10:28 17-03-2025) У хуситов есть карты МИР ? может хуситам начать донатить ?... Наверняка уже.
09:19:36 17-03-2025
у хуситов есть яйца,может пора им орешник подкинуть,чтобы из авианосца гарантированно дуршлаг сделать?
09:54:58 17-03-2025
капец им теперь
12:20:34 17-03-2025
гость (09:54:58 17-03-2025) капец им теперь... Уже лет 70 наступает капец. Потом опять