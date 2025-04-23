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Хуснуллин рассказал, как можно переломить тренд на ветшание коммунальных сетей

Снизить затраты можно путем повышения эффективности административного управления

23 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что снизить затраты на ремонт и модернизацию коммунальных сетей на 20% можно только за счет повышения эффективности административного управления. Об этом сообщает InKazan.ru.

На форуме "Малая родина – Сила России" Хуснуллин отметил, что региональные власти иногда заявляют о потерях в коммунальных сетях на уровне 50%. Он не исключил, что в теории это может быть "воровством". 

"На 20% можно снизить затраты, не вкладывая денег, чисто за счет управления, прекращения воровства, улучшения качества, еще целого ряда мер", – сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что только в такой ситуации удастся переломить тренд на ветшание сетей: в среднем по России будет восстанавливаться примерно столько же, сколько приходит в негодность. При этом в каждом муниципалитете разное состояние инфраструктуры и величина потери, из-за чего показатели будут отличаться.

ЖКХ

Комментарии 6

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Гость

12:19:36 23-04-2025

Ничего себе, какие умные люди у нас в правительстве! Оказывается, обветшавшие от старости коммуникации не менять вовремя на новые нужно, а всего лишь перестать воровать и оптимизировать систему управления. Как мы жили до этого и не знали, что всё так просто...

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Кхм...

12:32:55 23-04-2025

😆
Сказочный...

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Гость

12:47:28 23-04-2025

Нужно повесить пару сотен воров, всего то и делов.

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Гость

13:11:05 23-04-2025

Легко с умным видом говорить банальные вещи! А где конкретные меры по пресечению воровства в ЖКХ? Почему наши платежи уходят прямиком за рубеж в карманы всяких Мельниченок и Солженицыных? Почему ЖКХ - рай для гастарбайтеров? На этот счет господин Хуснуллин почему-то предпочитает молчать...

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Гость

16:05:00 23-04-2025

Надо ввезти под это дело еще пару десятков миллионов мигрантов! А в кишлаке ЖКХ не нужно...

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Гость

17:36:13 23-04-2025

"... за счет управления, прекращения воровства, улучшения качества". Т.е. надо показательно негодных управленцев, воров и казнокрадов расстрелять. И ведь хуже точно не станет, а вот очередные управленцы сто раз задумаются о том, с кем надо заключать контракты на коммунальные сети, развязки, дороги и прочее. Раскормили уже дармоедов до безобразия, пора бы уже и кнут применить.

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