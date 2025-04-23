Хуснуллин рассказал, как можно переломить тренд на ветшание коммунальных сетей

Снизить затраты можно путем повышения эффективности административного управления

23 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Ремонт теплосетей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что снизить затраты на ремонт и модернизацию коммунальных сетей на 20% можно только за счет повышения эффективности административного управления. Об этом сообщает InKazan.ru.

На форуме "Малая родина – Сила России" Хуснуллин отметил, что региональные власти иногда заявляют о потерях в коммунальных сетях на уровне 50%. Он не исключил, что в теории это может быть "воровством".

"На 20% можно снизить затраты, не вкладывая денег, чисто за счет управления, прекращения воровства, улучшения качества, еще целого ряда мер", – сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что только в такой ситуации удастся переломить тренд на ветшание сетей: в среднем по России будет восстанавливаться примерно столько же, сколько приходит в негодность. При этом в каждом муниципалитете разное состояние инфраструктуры и величина потери, из-за чего показатели будут отличаться.