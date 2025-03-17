В России штрафы за нарушения в ЖКХ хотят увеличить до 30 тысяч рублей
Депутаты предлагают усилить ответственность для управляющих компаний
17 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы предлагают усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов хотят увеличить до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
На рассмотрение законопроект внесут депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
По мнению инициаторов, такие меры необходимы из-за многочисленных жалоб граждан на управляющие организации. Среди нарушений часто встречается игнорирование запросов собственников, нарушение сроков размещения информации в Государственной информационной системе ЖКХ и бездействие при проблемах с многоквартирными домами.
Согласно документам, сейчас штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют соблюдать правила. Законопроектом предлагают повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф хотят увеличить с 4–5 до 20–30 тысяч рублей, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами – с 5–10 до 20–30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 30–50 тысяч рублей.
Также авторы инициативы хотят ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы могут вырасти с 5–10 до 20–30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 30-50 тысяч рублей.
11:34:16 17-03-2025
Ну кто по итогу эти штрафы оплачивает, мы знаем - жильцы.
11:49:23 17-03-2025
Гость (11:34:16 17-03-2025) Ну кто по итогу эти штрафы оплачивает, мы знаем - жильцы.... Да, штрафы не помогут. Вижу только другие варианты. ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ПОДОБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. Сейчас практически никого не лишают лицензии. А так ввели бы закон - пять жалоб от собственников в течение года - прощай, лицензия. Ещё давать небольшие сроки директорам, бухгалтерам за небольшие нарушения. Отсидит директор управляшки месяц в тюрьме, призадумается, что подъезды надо всё-таки ремонтировать.
11:48:06 17-03-2025
Законодательство перепишите по-человечески, а то ни управляшку толком не привлечешь, годами суды длятся, ни жильцов, например за незаконную перепланировку, за протечки хронические на головы соседям, за шум, за выставляемый на площадку мусор. И полицию научите законы применять, а то вечно ноют, что все это не наказуемо и сделать ничего не могут. Приезжают только когда до мордобоя дойдет, хотя можно было нарушения задавить еще в зародыше.
11:59:15 17-03-2025
Гость (11:48:06 17-03-2025) Законодательство перепишите по-человечески, а то ни управляш... Жильцов как раз привлекают легко, а управляшки уходят от ответа, меняют юрлицо и уже они не они, подделывают протоколы собраний собственников. Вы, видимо, из управляшки, потому что про нарушения жителей выкатили целый список, даже полицию поругали, а про управляшку только упомянули.
12:33:38 17-03-2025
Гость (11:59:15 17-03-2025) Жильцов как раз привлекают легко, а управляшки уходят от отв... Нет, как раз не из управляшки. И вот ее то было как раз легче привлечь. Достаточно проявить чуть любознательности и проконсультироваться где надо. А вот жильцов....
12:38:12 17-03-2025
Гость (12:33:38 17-03-2025) Нет, как раз не из управляшки. И вот ее то было как раз лег... Поделитесь опытом, если вы привлекали управляшку. Или так, теоретически...
12:25:23 17-03-2025
Ну создавайте свои ТСЖ.. а то жалуются и ноют.