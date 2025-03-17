В России штрафы за нарушения в ЖКХ хотят увеличить до 30 тысяч рублей

Депутаты предлагают усилить ответственность для управляющих компаний

17 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы предлагают усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов хотят увеличить до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

На рассмотрение законопроект внесут депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

По мнению инициаторов, такие меры необходимы из-за многочисленных жалоб граждан на управляющие организации. Среди нарушений часто встречается игнорирование запросов собственников, нарушение сроков размещения информации в Государственной информационной системе ЖКХ и бездействие при проблемах с многоквартирными домами.

Согласно документам, сейчас штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют соблюдать правила. Законопроектом предлагают повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф хотят увеличить с 4–5 до 20–30 тысяч рублей, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами – с 5–10 до 20–30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 30–50 тысяч рублей.

Также авторы инициативы хотят ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы могут вырасти с 5–10 до 20–30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 30-50 тысяч рублей.